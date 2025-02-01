3 erkeğin cinsel saldırısına uğradı! Mağdur kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım
İstanbul Maltepe'de arkadaşıyla birlikte Eylül 2021'de 3 erkeğin cinsel saldırısına uğradığını öne süren ve ''Bir şey içirdiklerinden eminim, felçli gibi kaldım'' diyerek adalet isteyen kadının şikayeti üzerine 3 yıl sonra dava açıldı.
Korkunç olay, İstanbul Maltepe'de 2021 yılının eylül ayında yaşandı. Grafiker kadın B.A (23)., arkadaşı Baha S. ile görüştü. Baha S., arkadaşını bir başka kadın arkadaşı olan müzisyen D.A. ile tanıştırdı. 3 arkadaşın dostlukları ilerledi, birkaç gün D.A.'nın evinde kaldılar. Olay günü Baha S., eve iki erkek arkadaşını daha çağırdığını söyledi. Genç kızlar duruma itiraz etse de Erhan Ş. ve Yücel K. eve geldi.
Uyuma ve bayılma arasında gidip geldiler
İddiaya göre iki adam gelmeden önce genç kızlar garip bir şekilde uyuyakaldı. Sabah gazetesinin haberine göre; garipliğin nedeni ise daha sonra ortaya çıkacaktı. Bir ara uyanan B.A., üzerinde arkadaşı Baha S.'yi gördü. Cinsel saldırıya maruz kaldığını anladı ancak tekrar bayıldı. Bu kez uyandığında Erhan Ş.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu fark etti. Bilinci biraz daha açıktı. Saldırganı itip bağırdı. Sonra tekrar bayıldı. Uyandığında çıplak olduğunu ve Yücel K.'nin kendisini giydirdiğini anladı. Yanında uyuyan diğer kadın da yarı çıplaktı.
"Sizinle ilişkiye giren Yücel'di"
B.A. kendisine geldiğinde Erhan Ş. ve Yücel K. evde değildi. Evde kalan Baha S. ise cinsel saldırı iddiasını reddederek rüya gördüklerini ileri sürdü. Kadınlar kendisini sıkıştırdığında ise "Sizinle ilişkiye giren Yücel'di" dedi. Karakola giden 2 kadın şikayetçi oldu. D.A. uyandıktan sonra üst kısmının tamamen çıplak olduğunu, alt kısmında şortunun kalçasından biraz aşağısına kadar inik olduğunu, uyuduktan sonra geceye dair hiçbir şey hatırlamadığını da ekledi.
Şüpheliler inkar etti
Evli olduğu ortaya çıkan Erhan Ş. ifadesinde kendisine iftira atıldığını, rızaları dahilinde kadınları öptüğünü ancak birliktelik yaşamadıklarını ileri sürdü. Bir diğer şüpheli Yücel K. de iddiaları reddetti ancak B.A.'yı çıplak görüp üzerini giymesini söylediğini anlattı. Baha S. ise suç tarihinde evde kalabalık olduklarını ancak Erhan ve Yücel isimli arkadaşlarını çağırmadığını iddia etti. Şüpheliler serbest kaldı.