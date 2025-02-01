3 erkeğin cinsel saldırısına uğradı! Mağdur kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım

Uyuma ve bayılma arasında gidip geldiler

İddiaya göre iki adam gelmeden önce genç kızlar garip bir şekilde uyuyakaldı. Sabah gazetesinin haberine göre; garipliğin nedeni ise daha sonra ortaya çıkacaktı. Bir ara uyanan B.A., üzerinde arkadaşı Baha S.'yi gördü. Cinsel saldırıya maruz kaldığını anladı ancak tekrar bayıldı. Bu kez uyandığında Erhan Ş.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu fark etti. Bilinci biraz daha açıktı. Saldırganı itip bağırdı. Sonra tekrar bayıldı. Uyandığında çıplak olduğunu ve Yücel K.'nin kendisini giydirdiğini anladı. Yanında uyuyan diğer kadın da yarı çıplaktı.