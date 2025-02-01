Milyonlarca emeklinin zam farkında tarih belli oldu

Bu hafta itibarıyla Meclis'te kabul edilen düzenleme ile en düşük emekli maaşı 14 bin 469 liraya yükseltilirken, milyonlarca emeklinin 1,969 liralık eksik ödemesinin hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu.

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3 Ocak tarihinde enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emekli zammı belli olmuştu. 2024'ün ikinci 6 aylık döneminin enflasyonuna göre memurlar yüzde 11,54 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ise yüzde 15,75 oranında zam aldı.

En düşük emekli maaşıyla ilgilide yeni bir düzenlemeye gidildi. 12.500 TL olan en düşük maaş yüzde 15,75 zamla 14 bin 469 TL'ye yükseltildi. Söz konusu düzenleme Meclis'ten geçerek yasalaştı. Ancak emeklilerin zam farkını alabilmesi için bir adım daha gerekiyor.

Bilindiği üzere kök maaşı düşük olanlar, en düşük maaş olarak belirlenen rakama tamamlanıyor. Devlet aradaki fark devlet desteği ile ödeniyor. En düşük maaşın 14.469 TL'ye yükseltilmesi yasal düzenleme olduğu için en düşük maaşı alan emekliler Ocak 2025 maaşını 12.500 TL olarak aldı.

Emeklinin zam farkı en zaman yatacak?

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre 1.969 liralık farkın da hesaplara yatması için sadece bir adım kaldı. Düzenlemenin Meclis'te kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onaylaması ve Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Yaklaşık 4 milyon emeklinin zam farkının şubat ayının ilk haftasında yatırılacağı belirtiliyor.