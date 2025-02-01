BIST 10.004
DOLAR 35,84
EURO 37,22
ALTIN 3.228,24
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

Milyonlarca emeklinin zam farkında tarih belli oldu

Milyonlarca emeklinin zam farkında tarih belli oldu

Bu hafta itibarıyla Meclis'te kabul edilen düzenleme ile en düşük emekli maaşı 14 bin 469 liraya yükseltilirken, milyonlarca emeklinin 1,969 liralık eksik ödemesinin hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu.

Abone ol

3 Ocak tarihinde enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emekli zammı belli olmuştu. 2024'ün ikinci 6 aylık döneminin enflasyonuna göre memurlar yüzde 11,54 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ise yüzde 15,75 oranında zam aldı. 

En düşük emekli maaşıyla ilgilide yeni bir düzenlemeye gidildi. 12.500 TL olan en düşük maaş yüzde 15,75 zamla 14 bin 469 TL'ye yükseltildi. Söz konusu düzenleme Meclis'ten geçerek yasalaştı. Ancak emeklilerin zam farkını alabilmesi için bir adım daha gerekiyor.

Bilindiği üzere kök maaşı düşük olanlar, en düşük maaş olarak belirlenen rakama tamamlanıyor. Devlet aradaki fark devlet desteği ile ödeniyor. En düşük maaşın 14.469 TL'ye yükseltilmesi yasal düzenleme olduğu için en düşük maaşı alan emekliler Ocak 2025 maaşını 12.500 TL olarak aldı.

Emeklinin zam farkı en zaman yatacak?

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre 1.969 liralık farkın da hesaplara yatması için sadece bir adım kaldı. Düzenlemenin Meclis'te kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onaylaması ve Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Yaklaşık 4 milyon emeklinin zam farkının şubat ayının ilk haftasında yatırılacağı belirtiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Kaligrafi sanatçısı Etem Çalışkan vefat etti
Kaligrafi sanatçısı Etem Çalışkan vefat etti
Bakan Kurum Osmaniye’de depremzede ailenin yeni evine konuk oldu
Bakan Kurum Osmaniye’de depremzede ailenin yeni evine konuk oldu
Vatandaşlar uğradığı siber zorbalığı ihbar edebiliyor: Alo 141 üzerinden bugüne kadar 425 bin 837 çağrı karşılandı
Vatandaşlar uğradığı siber zorbalığı ihbar edebiliyor: Alo 141 üzerinden bugüne kadar 425 bin 837 çağrı karşılandı
Evinde rahatsızlanan 2 aylık bebek öldü
Evinde rahatsızlanan 2 aylık bebek öldü
Yeni nesil Citroen C3 Aircross Türkiye'de satışa sunulacak!
Yeni nesil Citroen C3 Aircross Türkiye'de satışa sunulacak!
 ABD Başkanı Donald Trump'tan 'Putin' açıklaması
 ABD Başkanı Donald Trump'tan 'Putin' açıklaması
4D teknoloji ile yapılan gülüş tasarımı hayatınızı değiştiriyor
4D teknoloji ile yapılan gülüş tasarımı hayatınızı değiştiriyor
MEB, Kartalkaya'daki otel yangını sonrası Psikososyal Destek Eylem Planı hazırladı
MEB, Kartalkaya'daki otel yangını sonrası Psikososyal Destek Eylem Planı hazırladı
Adana'da genç Fatma korkunç halde bulundu: 1 gözaltı
Adana'da genç Fatma korkunç halde bulundu: 1 gözaltı
Hatay'da duvara hakaret içerikli yazı yazdılar, polis bu cezayı kesti
Hatay'da duvara hakaret içerikli yazı yazdılar, polis bu cezayı kesti
İbrahim Tatlıses'i yasa boğan ölüm! Acı haberi bu sözlerle duyurdu
İbrahim Tatlıses'i yasa boğan ölüm! Acı haberi bu sözlerle duyurdu
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!