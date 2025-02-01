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Adana'da genç Fatma korkunç halde bulundu: 1 gözaltı

Adana'da genç Fatma korkunç halde bulundu: 1 gözaltı

Adana'da genç bir kadın evinde av tüfeğiyle vurularak ölmüş halde bulundu, dini nikahlı eşi gözaltına alındı.

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Merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi Manisalı Alibey Caddesi'ndeki müstakil evde silah sesi duyanlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunan Fatma Koçaklı'nın (21) hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Koçaklı'nın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis, Koçaklı'nın dini nikahlı eşi Mikail B'yi gözaltına aldı.

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