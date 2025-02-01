Ognjen Mimovic, resmen Fenerbahçe'de! 4.5 yılık sözleşmeye imza attı

Fenerbahçe Kulübü, Sırp futbolcu Ognjen Mimovic'i kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı lacivertliler, Ognjen Mimovic ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Fenerbahçe, ara transfer döneminde Diego Carlos, Anderson Talisca ve Milan Skriniar'ı kadrosuna katmıştı. Sarı lacivertliler, sağ beke de Ognjen Mimovic'i transfer etti.

Sırp sağ bekin transferi için Kızılyıldız kulübü ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varıldığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Ognjen Mimovic'in transferi için kulübü Kızılyıldız ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Ognjen Mimovic, kendisini 4,5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Sırp savunmacıya 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sırp futbolcu ise imza sonrası şunları söyledi: “Burada olduğum için çok mutluyum. Fenerbahçe Türkiye’nin en büyük kulübü ve ben de böyle bir kulüpte olduğum için çok heyecanlıyım. Bir an önce takıma katılmak istiyorum”

Ognjen Mimovic

Ognjen Mimovic, 17 Ağustos 2004'te Sırbistan'da dünyaya geldi. Sırbistanlı sağ bek, A takıma yükselmeden önce sırasıyla Metalac, Kızılyıldız, Graficar ve yeniden Kızılyıldız'ın altyapı takımlarında forma giydi.

OFK Belgrad takımına 2022-23 sezonunda bonservisi kiralanan Mimovic, 2023-24 sezonundan bu yana kariyerine Kızılyıldız formasıyla devam ediyor.

Sırbistan 21 Yaş Altı Milli Takımının formasını da giyen Mimovic, kariyerinde Sırbistan Süper Ligi, Sırbistan Kupası, Sırbistan 2. Ligi ve Sırbistan 19 Yaş Altı Ligi şampiyonlukları yaşadı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi elemeleri ve lig aşamasının yanı sıra Sırbistan Süper Ligi'nde toplam 19 maçta forma giyen 20 yaşındaki futbolcu, 1 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.