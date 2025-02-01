BIST 10.004
DOLAR 35,84
EURO 37,22
ALTIN 3.228,24
HABER /  EKONOMİ

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-", not görünümünü "durağan" olarak teyit etti.

Abone ol

Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "BB-", not görünümünün ise "durağan" olarak teyit edildiği bildirildi.

Açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), geçen yıl aralık ayından bu yana art arda iki kez 250 baz puanlık faiz indirimi yaparak parasal gevşeme döngüsüne başladığı ve politika faizini yüzde 45'e düşürdüğü anımsatılarak, 2025 sonuna kadar politika faizinin yüzde 28'e düşürülmesinin beklendiği aktarıldı.

Fitch'in açıklamasında, ortalama yıllık enflasyonun 2024'teki yüzde 60,2 seviyesinden belirgin bir düşüşle bu yıl yüzde 32,8'e inmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Uluslararası rezervlerin geçen yıl 14 milyar dolar artarak 155 milyar dolara çıktığı ve kompozisyonun önemli ölçüde iyileştiğine işaret edilen açıklamada, pozitif reel faiz oranları, düşük cari açıklar ve sermaye girişlerinin dış tamponlardaki iyileşmenin kalıcılığını destekleyebileceği ifade edildi.

Açıklamada, ekonomik büyümenin 2024'te yüzde 2,9'a yavaşladığının tahmin edildiği, sıkı para politikasının devam etmesi, önemli ölçüdeki mali konsolidasyon ve ılımlı asgari ücret artışı nedeniyle 2025'te de yüzde 2,6 seviyesinde kalmasının beklendiği aktarıldı. Avrupa Birliğinde öngörülen kademeli toparlanmanın net ihracatı destekleyeceği kaydedildi.

Fitch Ratings, en son geçen yıl eylül ayında, Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, not görünümünü "durağan" olarak belirlemişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Kağıthane'de feci motosiklet kazası: Ölü ve yaralılar var
Kağıthane'de feci motosiklet kazası: Ölü ve yaralılar var
ABD askerleri Suriye'den çekilecek mi? Beyaz Saray'dan açıklama
ABD askerleri Suriye'den çekilecek mi? Beyaz Saray'dan açıklama
Filistin'i destekleyen ülkelerden oluşan "Lahey Grubu" kuruldu
Filistin'i destekleyen ülkelerden oluşan "Lahey Grubu" kuruldu
Fenerbahçe Beko EuroLeague'de seriye bağladı! Üst üste 6 maç...
Fenerbahçe Beko EuroLeague'de seriye bağladı! Üst üste 6 maç...
Beyaz Saray'dan şok eden Kovid-19 açıklaması
Beyaz Saray'dan şok eden Kovid-19 açıklaması
DSÖ: Refah Sınır Kapısı'ndan Mayıs 2024 sonrası ilk tıbbi tahliye gerçekleştirilecek
DSÖ: Refah Sınır Kapısı'ndan Mayıs 2024 sonrası ilk tıbbi tahliye gerçekleştirilecek
ABD, Meksika ile Kanada'ya yüzde 25, Çin'e yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacak
ABD, Meksika ile Kanada'ya yüzde 25, Çin'e yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacak
Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör tutuklandı
Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör tutuklandı
Konyaspor, sahasında Bodrumspor'u 3-1 mağlup etti
Konyaspor, sahasında Bodrumspor'u 3-1 mağlup etti
RTÜK'ten 6 TV kanalı ve 1 platforma yaptırım
RTÜK'ten 6 TV kanalı ve 1 platforma yaptırım
FETÖ operasyonunda Bank Asya hissedarı tutuklandı
FETÖ operasyonunda Bank Asya hissedarı tutuklandı
İsrailli analistten itiraf: Tam zaferle övünmek gerçekçi değil
İsrailli analistten itiraf: Tam zaferle övünmek gerçekçi değil