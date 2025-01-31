BIST 10.004
DOLAR 35,85
EURO 37,23
ALTIN 3.223,62
HABER /  GÜNCEL

FETÖ operasyonunda Bank Asya hissedarı tutuklandı

FETÖ operasyonunda Bank Asya hissedarı tutuklandı

İstanbul merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Bank Asya'nın A grubu hissedarlarından Erdal Babadağ'ın da bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 12 kişiyi gözaltına almıştı. 7 ildeki eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul'a sevk edilmişti. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheli, savcılık ifadeleri sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden Bank Asya grubu hissedarlarından Erdal İdrak Babadağ ile birlikte Ekrem Ç., İbrahim E., Orhan A., Sıddık A. ve Selami K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ahmet A., Ayhan K., Ahmet Ramazan B., Osman Uğur B., Fatma A. ve Yaman Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İsrailli analistten itiraf: Tam zaferle övünmek gerçekçi değil
İsrailli analistten itiraf: Tam zaferle övünmek gerçekçi değil
İstanbul Valiliğinden 'soğuk hava' uyarısı
İstanbul Valiliğinden 'soğuk hava' uyarısı
İhraç kararı sonrası CHP'den peş peşe tepkiler! Özgür Özel, İmamoğlu, Yavaş...
İhraç kararı sonrası CHP'den peş peşe tepkiler! Özgür Özel, İmamoğlu, Yavaş...
Hazine'nin geçen yıl vergi dışı normal gelirleri 54,2 milyar lira oldu
Hazine'nin geçen yıl vergi dışı normal gelirleri 54,2 milyar lira oldu
İhraç edilen teğmenlerden ilk açıklama: Beklediğimiz şeydi
İhraç edilen teğmenlerden ilk açıklama: Beklediğimiz şeydi
BMGK, Kıbrıs'taki barış gücünün görev süresini bir yıl daha uzattı
BMGK, Kıbrıs'taki barış gücünün görev süresini bir yıl daha uzattı
Dışişleri Bakanlığı'ndan BM'nin kararına ilk tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan BM'nin kararına ilk tepki
Şam'da terör örgütü PKK/YPG'ye karşı protesto gösterisi düzenlendi
Şam'da terör örgütü PKK/YPG'ye karşı protesto gösterisi düzenlendi
Soğuk ve yağışlı hava geri dönüyor
Soğuk ve yağışlı hava geri dönüyor
Danimarka'dan Trump'a Grönland yanıtı: Biz de şaka yapmıyoruz
Danimarka'dan Trump'a Grönland yanıtı: Biz de şaka yapmıyoruz
Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
İsmail Kartal, yeni takımıyla ilk maçına çıktı!
İsmail Kartal, yeni takımıyla ilk maçına çıktı!