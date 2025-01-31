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RTÜK'ten 6 TV kanalı ve 1 platforma yaptırım

RTÜK'ten 6 TV kanalı ve 1 platforma yaptırım

RTÜK, kural ihlalleri nedeniyle 6 televizyon kanalı ve 1 dijital platforma yaptırım uyguladı. Halk TV, Tele 1, NOW TV, Sözcü TV, TV8 ve Kanal Ege'ye çeşitli cezalar verilirken, Netflix’te yayınlanan "Teen Titans Go" programı katalogdan çıkarıldı. Ayrıca RTÜK, NOW TV logosunun değiştirilmesi için 30 gün süre tanıdı.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kural ihlali nedeniyle 6 televizyon kanalı ve 1 dijital platform yayıncısına yaptırım uyguladı.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, "Neden Sonuç" adlı programda, bilirkişi olarak görev yapan kişinin telefon görüşmesinin rızası dışında yayımlanması nedeniyle Halk TV'ye üst sınırdan para cezası verildi.

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınıyla ilgili yayınları nedeniyle Tele 1, NOW TV ve Sözcü TV'ye de üst sınırdan para cezası uygulandı.

RTÜK'TEN ÇOK SAYIDA YAPTIRIM

Dijital platform Netflix'te yayınlanan "Teen Titans Go" adlı programı değerlendiren RTÜK, Netflix'e üst sınırdan para cezası ve "katalogdan çıkarma" müeyyidesi uyguladı.

Tele 1'de Musa Özuğurlu'nun sanatçı Ferdi Tayfur'a yönelik, "Müzikal açıdan baktığımız zaman berbattı." sözlerine üst sınırdan idari ceza verildi.

TV8'deki "Survivor" adlı programa da şiddeti artırdığı gerekçesiyle üst sınırdan para cezası uygulandı.

Tanıtım ve satış yaptığı belirlenen Kanal Ege'nin ise halk sağlığını ihlal ettiği gerekçesiyle yayın lisansının iptal edilmesi kararına varıldı.

"NOW" LOGOSUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN SÜRE

RTÜK, NAM Televizyon ve Reklamcılık adlı bir yayın şirketinin, "NOW TV" logosuna ilişkin, Türk Patent ve Marka Kurumuna marka benzerliği nedeniyle yaptığı itirazı da değerlendirdi.

Türk Patent ve Marka Kurumunun, "markalar arasında ilişkilendirilme dahil karıştırılma ihtimalinin bulunduğu" sonucuna ulaşıp itirazı yerinde bulması üzerine Huzur Radyo TV'nin "NOW" ibareli marka tescil başvurusunun reddine karar verildi.

RTÜK, "NOW" logosunun değiştirilmesi için kuruluşa 30 gün süre tanıdı.

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