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Şam'da terör örgütü PKK/YPG'ye karşı protesto gösterisi düzenlendi

Şam'da terör örgütü PKK/YPG'ye karşı protesto gösterisi düzenlendi

Terör örgütünün işgal ettiği topraklardan çekilmesini isteyen Suriyeliler, Türkiye ile dayanışma mesajı verdi. Suriyeliler, TRT Haber'in canlı yayınında duygularını paylaştı.

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Binlerce Suriyeli, Emeviler Meydanı'nda toplandı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye topraklarından çıkmasını istedi.

Suriyeliler, teröre karşı birlik mesajlarını TRT Haber'in canlı yayını aracılığıyla verdi.

Suriyeliler "Terör örgütü PKK/YPG asla kürtleri temsil etmiyor. Türkler ve kürtler bizim kardeşlerimiz. Terör örgütünün işgalini kabul etmiyoruz" diye konuştu.

Suriyeliler, yeni yönetimle birlikte ülkelerinde teröre yer olmadığını vurguladı.

Suriye halkı Türkiye ve Suriye'nin terörle mücadelesine desteklerini Recep Tayyip Erdoğan'ı  ve Ahmet Şara'yı çok sevdiklerini vurgulayarak yineledi.

Rakka ve Fırat nehrinin doğusunu işgal eden terör örgütünün Esed rejiminin yaptığı zulümlerin aynısını yaptığını belirten  Suriyelilerin, Esed rejiminin devrilmesi gibi bölgedeki PKK/YPG terörünün de son bulacağına inançları tam.

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