Danimarka'dan Trump'a Grönland yanıtı: Biz de şaka yapmıyoruz

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen, Grönland’ın ABD’ye devredilmesinin kesinlikle söz konusu olmadığını vurguladı.

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Danimarka merkezli DR haber ajansının aktardığına göre, Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, Grönland’ın ABD’nin himayesi altına girebileceğine yönelik açıklamalarına sert bir yanıt verdi.

Rubio’nun, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın, Grönland’ı satın alma fikrinin "bir şaka olmadığını" söylemesine atıfta bulunan Rasmussen, “Biz de şaka yapmıyoruz. Grönland’ın ABD’ye ait olması söz konusu bile olamaz.” ifadelerini kullandı.

Grönland'ın devriyle ilgili hukuki ve siyasi engellere dikkat çeken Rasmussen, "Toprak satışı geçmişte kaldı. Grönland’ın ABD’ye devri yasal ve politik açıdan imkansız." diyerek konunun kapanmış olduğunu vurguladı. Ayrıca, "Grönland'ın yalnızca kendi halkına ait olduğu tartışılmaz bir gerçektir." diyerek Ada’nın statüsüne dair net bir mesaj verdi.

TRUMP'IN GRÖNLAND VE PANAMA KANALI ISRARI

ABD’nin eski başkanı ve 20 Ocak’ta yeniden göreve başlayan Donald Trump, Grönland’a olan ilgisini bir kez daha gündeme taşıdı. 23 Aralık 2024’te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Ada’nın ABD kontrolünde olması gerektiğini savunarak bunun "mutlak bir zorunluluk" olduğunu ileri sürdü.

Trump, Ada’da yaşayan yaklaşık 57 bin kişinin ABD’ye katılmaya istekli olduğunu iddia ederken, daha önce de sıkça dile getirdiği Panama Kanalı’nın geri alınması konusunu yeniden gündeme getirdi. Trump, "Çin, Panama Kanalı’nı işletiyor. Biz onu Çin’e vermedik, Panama’ya vermiştik ve geri alıyoruz." diyerek bu konuda da tartışmaları alevlendirdi.

Grönland ve Panama Kanalı konusundaki açıklamalar, hem Danimarka hem de uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, ABD'nin bu iddiaları nasıl şekillendireceği merak konusu oldu.