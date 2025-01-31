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e-YDS yarın 4 ilde düzenlenecek

e-YDS yarın 4 ilde düzenlenecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/2) yarın yapılacak.

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ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 5 bin 267 adayın başvurduğu e-YDS 2025/2, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilecek.

Sınavda 46 elektronik salon kullanılacak. Saat 13.45'te başlayacak sınav için adaylar, saat 13.30'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

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