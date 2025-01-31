Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'e yüklendi: "Oturduğu koltuğun hakkını veremedi"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki göstererek "Sayın Özel'i muhatap alsak bize yazık, muhatap almasak bu sefer millete yazık. Ne yazık ki Sayın Özel oturduğu koltuğun hakkını hala veremedi. Bay Kemal'in gösterdiği sarı kart, dengesini bozdu. İkinci sarı kartı da görecek" dedi.

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AK Parti’de il kongreleri sürüyor. Bugün Antalya’da İl Kongresi düzenlendi. Buradaki kongreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan kongredeki konuşmasında gündemdeki gelişmelere ilişkin mesajlar verdi.

Erdoğan, 78 kişinin öldüğü otel yangınına ilişkin, “Bu olayda sorumluluğu olan kimsenin gözünün yaşına bakmayacak, kimin ihmali veya kusuru varsa hepsinden tek tek hesap sorulmasını temin edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında ekonomi ve terörle mücadele başlıklarına da değindi.

“Güvenliğimiz bakımından hayati öneme sahip güneyimizdeki gelişmeleri izliyor ve kendi hamlelerimizi planlıyoruz.” diyen Erdoğan, “Hayat pahalılığın üstesinden gelmek için kararlı ekonomi programı izliyoruz. Enflasyon düştükçe bilhassa sabit gelirlilerimizin refah gelirini arttırmak için daha iyi iklim ve imkâna sahip olacağız.” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in, koltuğunu kaybedeceğini anladıkça eteklerinin tutuşmaya başladığını söyleyen Erdoğan, "Sayın Özel'i muhatap alsak bize yazık, muhatap almasak bu sefer millete yazık. Ne yazık ki Sayın Özel oturduğu koltuğun hakkını hala veremedi. Bay Kemal'in gösterdiği sarı kart, dengesini bozdu. İkinci sarı kartı da görecek" dedi.

Erdoğan, "Artık iyice ayyuka çıkan bu koltuk kavgasını CHP’nin kendi meselesidir diyerek zaten dikkate almıyoruz. Ama bu çamur ülkenin bekasını ilgilendiren özellikle bu konulara sıçramaya başladığında artık bizim susma hakkımız kalmıyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Antalya sadece ülkemizin değil Akdeniz havzası şehirlerinin içinde de inşallah bir yıldız gibi parlamaya devam edecektir. Antalya'da son mahalli seçimlerde arzu ettiğimiz neticeleri alamadığımızın farkındayız. Siyaset uzun soluklu bir mücadelenin adıdır. Bir felsefeci hiç yenilmemiş insan hiç savaşmamış insandır diyor. Geçen seçim dün de kaldı. Bize düşen bugün için yeni sözler söylemek, gelecekteki zaferlerimiz için şimdiden hazırlanmaktır.

"Bizim muhalefet gibi kayıkçı kavgalarına ayıracak tek bir anımız bile yok"

Sizlerden bu kongremizle birlikte 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve 2029 mahalli idareler seçimleri için çalışmanızı istiyorum. Bu süreyi en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Bizim muhalefet gibi kayıkçı kavgalarına ayıracak tek bir anımız bile yok. Bizim laf ve polemik yerine iş ve hizmet üretmemiz gerekiyor. Nitekim biz de bunu yapıyoruz.

TÜİK'in turizm raporu: "Dünyadaki tüm zorluklara rağmen bu rakamlara ulaştık"

TÜİK tarafından 2024 yılına ait turizm raporları açıklandı. Turist sayısı 62,3 milyon kişi oldu. Turizm geliri 61,1 milyar dolar oldu. Dünyadaki tüm zorluklara rağmen bu rakamlara ulaştık. İnşallah çok daha iyi yerlerde olacağız.

Kartalkaya'daki yangın faciası: "Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız"

Gözünü para hırsı bürümüş tamahkarların, aç gözlü fırsatçıların vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin hayatları tehlikeye atmasına müsaade edemeyiz.

78 canımızı yitirdiğimiz Bolu Kartalkaya'daki facia gibi trajedilerin bir daha yaşanmaması adına gereken her türlü adımın atılmasını sağlayacağız.

Mevzuatla ilgili bir problem varsa Gazi Meclisimizin de desteğiyle çözüme kavuşturacağız.

Sorumluluğu olan kimsenin gözünün yaşına bakmayacak, kimin eksiği, hatası, ihmali veya kusuru varsa hepsinden hesap sorulmasını temin edeceğiz.

Sınırlarımız boyunca kurmak istediğimiz güvenlik hattını tamamlayana ve tüm terör örgütlerinin başını ezene kadar durmayacağız.

"Koltuğunu kaybedeceğini anladıkça etekleri tutuşmaya başladı"

CHP Genel Başkanı’nın kırdığı potların, yaptığı gafların çetelesini tutmaya artık gençlerimizin bile sabrı kalmadı. Koltuğunu kaybedeceğini anladıkça etekleri tutuşmaya başladı. Öyle ki ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Uzatılan her mikrofona bir şeyler söylüyor, üst perdeden kendince ahkam kesiyor. Ama ertesi gün bakıyorsunuz “Ben öyle demek istemedim” diyerek kendini düzeltiyor. Sözlerini tekzip ediyor, kendi kendini yalanlıyor. Şimdi de çıkmış Amerikan filosuna secde etmekten bahsediyor. Sayın Özel’e sadece şunu hatırlatıyor. Müflis tüccar misali eski defterleri karıştırmayı bırak. Emperyalizme kimin kulluk ettiğini görmek istiyorsan, sen git 14-28 Mayıs Seçimleri öncesinde kapı kapı dolaşan eski genel başkanına bak.

Ekonominin başına sömürge valisi gibi yabancıları getirmekten bahseden de yine sizdiniz. Sizin partiniz siz IMF kapılarında el açarken IMF’ye olan 23,5 milyar dolarlık borcu kapatarak ülkemize ekonomik bağımsızlığını kazandıran biz olduk. Şunu da hafızana kazırsan çok iyi edersin. Biz yarım asır boyunca emperyalizme ve uşaklarına karşı yürüttüğümüz mücadelenin bir günlük sadakasını versek mevcut CHP yönetiminin 7 sülalesine yeter.

"Oturduğu koltuğun hakkını hala veremedi"

Sayın Özel'i muhatap alsak bize yazık, muhatap almasak bu sefer millete yazık. Ne yazık ki Sayın Özel oturduğu koltuğun hakkını hala veremedi. Bay Kemal'in gösterdiği sarı kart, dengesini bozdu. İkinci sarı kartı da görecek.

"Tüm saldırıları milletimizle aştık"

Yoldaşımız milletimiz olduğu müddetçe, istikametimizi ne içerdeki ne dışardaki düşmanlar bozabilir. Biz bugünlere milletimizle geldik. Tüm saldırıları milletimizle aştık. Doğruluktan dürüstlükten ayrılmadık. Milletimizle hep hal diliyle konuştuk. Bizi millete hizmetten alıkoymaya çalıştılar. Hukuk dışı uygulamalarla bizi meşru siyaset dışına çekmek istediler. 27 Nisan bildirisini, 7 Şubat MİT krizini nasıl unutabiliriz? Gezi olayları üzerinden sahnelenen kirli oyunu, 17-25 Aralık'ı nasıl unutabiliriz. 15 Temmuz ihanetini nasıl unutabiliriz? DEAŞ'ından bölücü terör örgütüne kadar üstümüze salınan cinayet şebekelerini nasıl unutabiliriz? Daha nice saldırıyı hangimiz nasıl unutabiliriz? Bunları unutmadık, unutmayacağız.

"Muhalefetin kışkırtmalarına gelmeyeceğiz"

Muhalefetin kışkırtmalarına gelmeyeceğiz. Doğru bildiğimiz yolda kararlılıkla yürümekten bir an olsun vazgeçmeyeceğiz. Bu ülkeye aşkla, şevkle çalışmaya devam edeceğiz.

Antalya'ya son 22 yılda toplam 851 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Oteller bölgesinin şehir ile bağlantısını kesintisiz şekilde sağlayacağız. 27 ayrı kara yolu projesine devam ediyoruz. Deniz yolunda Gazipaşa Yat limanımızın inşa çalışmalarını bitirdik. Çok yakında hizmete açmayı planlıyoruz. Gazipaşa-Alanya Havalimanı ve mevcut Antalya Havalimanı ile şehrimizi dünyanın dört bir yanına ulaşır haline getirdik. Antalya Havalimanı'nda genişletme çalışmaları sürüyor. Yolcu kapasitesini 35 milyondan 82 milyona yükselteceğiz.