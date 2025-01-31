BIST 10.035
DOLAR 35,86
EURO 37,24
ALTIN 3.225,25
HABER /  GÜNCEL

Gri kategoride aranan FETÖ firarisi eski hakim Yaşar Akyıldız tutuklandı

Gri kategoride aranan FETÖ firarisi eski hakim Yaşar Akyıldız tutuklandı

FETÖ'nün yargı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 9 yıldır firari olarak gri kategoride aranan eski hakim Yaşar Akyıldız, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.

Abone ol

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan Akyıldız'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen Akyıldız, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Yaşar Akyıldız, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

ÖNCEKİ HABERLER
RAMS Başakşehir, Festy Ebosele'yi transfer etti
RAMS Başakşehir, Festy Ebosele'yi transfer etti
Yangın faciasından sonra Bursa'da 161 otel ve tesis mühürlendi
Yangın faciasından sonra Bursa'da 161 otel ve tesis mühürlendi
Adana'da katı atık bertaraf tesisinde bebek cesedi bulundu
Adana'da katı atık bertaraf tesisinde bebek cesedi bulundu
Serhat Akın'a saldıran şahıslar hakkında karar
Serhat Akın'a saldıran şahıslar hakkında karar
PFDK, Süper Lig'den 7 kulübe para cezası uyguladı
PFDK, Süper Lig'den 7 kulübe para cezası uyguladı
Helikopter ile yolcu uçağın çarpıştığı kaza! Trump'tan olay yerine ziyaret sorusuna yanıt
Helikopter ile yolcu uçağın çarpıştığı kaza! Trump'tan olay yerine ziyaret sorusuna yanıt
Bakan Uraloğlu: TEM Otoyolu’na yüksek standartlı bağlantısını sağladık
Bakan Uraloğlu: TEM Otoyolu’na yüksek standartlı bağlantısını sağladık
Yakınları haber alamayıp ekiplere bildirdi! Feci manzara ile karşılaştılar
Yakınları haber alamayıp ekiplere bildirdi! Feci manzara ile karşılaştılar
Karbonmonoksitten zehirlenen anne ve kızı öldü
Karbonmonoksitten zehirlenen anne ve kızı öldü
3 İsrailli rehine daha serbest bırakılacak! Hamas isimleri açıkladı
3 İsrailli rehine daha serbest bırakılacak! Hamas isimleri açıkladı
Sahte içkiden 1 can kaybı daha
Sahte içkiden 1 can kaybı daha
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Dünyayla vuruşa vuruşa zincirlerimizi kırma mücadelesi içerisindeyiz
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Dünyayla vuruşa vuruşa zincirlerimizi kırma mücadelesi içerisindeyiz