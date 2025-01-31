BIST 10.092
DOLAR 35,86
EURO 37,35
ALTIN 3.228,27

80'li yıllara damga vurmuştu! Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Sevtap Parman'dan üzen haber

|
80'li yıllara damga vurmuştu! Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Sevtap Parman'dan üzen haber

Yeşilçam’ın birçok yapımında rol alan ünlü oyuncu Sevtap Parman'dan üzen haber geldi.

80'li yıllara damga vurmuştu! Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Sevtap Parman'dan üzen haber

Ünlü oyuncu Sevtap Parman, Mum Kokulu Kadınlar, Seyyid, Günah Keçisi, Paramparça gibi birçok yapımda rol almıştı.

15
80'li yıllara damga vurmuştu! Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Sevtap Parman'dan üzen haber

İbrahim Tatlıses, Kadir İnanır, Yalçın Dümer, Tarık Akan, Cüneyt Arkın ve daha birçok isim ile kamera karşısına Sevtap Parman, 1980'li yıllara damga vurmuştu.

25
80'li yıllara damga vurmuştu! Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Sevtap Parman'dan üzen haber

1990'dan sonra sinemanın içinde bulunduğu krizin de büyük etkisiyle oyunculuk kariyerinin akışında yavaşlama yaşayan Sevtap Parman, 2011'de oyunculuğu tamamen bıraktı.

35
80'li yıllara damga vurmuştu! Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Sevtap Parman'dan üzen haber

Alzheimer’a yakalandı

Habertürk'ün haberine göre, yaşamını açtığı bir dükkandan elde ettiği gelirle idame ettiren Parman, annesinin vefatı üzerine ruhsal çöküntü yaşadı.

45