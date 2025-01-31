80'li yıllara damga vurmuştu! Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Sevtap Parman'dan üzen haber
Yeşilçam’ın birçok yapımında rol alan ünlü oyuncu Sevtap Parman'dan üzen haber geldi.
Ünlü oyuncu Sevtap Parman, Mum Kokulu Kadınlar, Seyyid, Günah Keçisi, Paramparça gibi birçok yapımda rol almıştı.
İbrahim Tatlıses, Kadir İnanır, Yalçın Dümer, Tarık Akan, Cüneyt Arkın ve daha birçok isim ile kamera karşısına Sevtap Parman, 1980'li yıllara damga vurmuştu.
1990'dan sonra sinemanın içinde bulunduğu krizin de büyük etkisiyle oyunculuk kariyerinin akışında yavaşlama yaşayan Sevtap Parman, 2011'de oyunculuğu tamamen bıraktı.
Alzheimer’a yakalandı
Habertürk'ün haberine göre, yaşamını açtığı bir dükkandan elde ettiği gelirle idame ettiren Parman, annesinin vefatı üzerine ruhsal çöküntü yaşadı.