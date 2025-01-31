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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off kuraları çekildi dev eşleşme

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off kuraları çekildi dev eşleşme

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi gerçekleştirildi. Son 16 play-off turunda Manchester City ile Real Madrid eşleşti

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Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvasında son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.

Format değişikliğine gidilen organizasyonda ligdeki 8 maç sonunda ilk 8'e giren Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille ve Aston Villa, doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Puan cetvelinde 9-24. sırayı elde eden Atalanta, Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern Münih, Milan, PSV, Paris Saint-Germain, Benfica, Monaco, Brest, Feyenoord, Juventus, Celtic, Manchester City, Sporting Lizbon ve Club Brugge ise play-off aşamasına adlarını yazdıran ekipler oldu. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda etti.

Play-off turunda karşı karşıya gelecek 16 takım, çift maçlı eleme usulüyle son 16 biletini almaya çalışacak. Play-off turunda ilk maçlar 11-12 Şubat'ta rövanş maçları ise 18-19 Şubat'ta oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turundaki eşleşmeler şu şekilde:

Club Brugge (Belçika)-Atalanta (İtalya)

Sporting Lizbon (Portekiz)-Borussia Dortmund (Almanya)

Manchester City (İngiltere)-Real Madrid (İspanya)

Celtic (İskoçya)-Bayern Münih (Almanya)

Juventus (İtalya)-PSV (Hollanda)

Feyenoord (Hollanda)-Milan (İtalya)

Brest (Fransa)-Paris Saint-Germain (Fransa)

Monaco (Fransa)-Benfica (Portekiz)

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