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PFDK, Süper Lig'den 7 kulübe para cezası uyguladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
PFDK, Süper Lig'den 7 kulübe para cezası uyguladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 7 kulübe para cezası verdi.

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TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, farklı gerekçelerle Beşiktaş'a 918 bin, Göztepe'ye 828 bin, Fenerbahçe'ye 525 bin, Çaykur Rizespor'a 168 bin, Bellona Kayserispor'a 120 bin, Corendon Alanyaspor'a 54 bin ve ikas Eyüpspor'a 40 bin 500 lira para cezası uyguladı.

Kurul, Bellona Kayserispor futbolcusu Stephane Cedric Bahoken'e de kendi takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi sebebiyle 3 resmi müsabakadan men ve 58 bin 500 lira para cezası verdi.

Afyonspor, bir alt lige düşürüldü

Afyonspor, PFDK'nin kararıyla Nesine 2. Lig'in 19. haftasında İskenderunspor ile 26 Ocak'ta yapılması gereken maçta ilan olunan saatte sahaya gelmemesi ve bu eylemin aynı sezon içerisinde 2. kez gerçekleştirilmesi sebebiyle karşılaşmadan hükmen mağlup sayılarak bir alt lige düşürüldü.

Kurul, ayrıca bu müsabaka tarihinden itibaren Afyonspor ile maçı olan diğer takımların da karşılaşmaları yapmaksızın hükmen galip sayılmasına karar verdi.

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