Rehine takasında Hamas'ın gösterisi İsrail'i çılgına çevirdi

Hamas'ın şehit edilen lideri Yahya Sinvar'ın evinin önünde İsrailli esirleri serbest bırakılması ve Kassam Tugayları'nın buradaki gövde gösterisi İsrail'i karıştırdı.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de İsrailli esirler serbest bırakılırken yaşanan coşkuya tepki gösterdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, bugün Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinde İsrailli 2 esir serbest bırakılırken ortaya çıkan görüntüleri "büyük bir ciddiyetle" izlediğini söyledi.

Netanyahu, "Arabuluculardan bu tür dayanılmaz sahnelerin tekrarlanmayacağından emin olmalarını ve rehinelerimizin güvenliğini garanti etmelerini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Esir takasının üçüncü turunda Gazze'deki 3 İsrailli ve 5 Tayland vatandaşı esir Kızılhaça teslim edilmişti

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının üçüncü turunda, Gazze'deki 3 İsrailli esir ile 5 Tayland vatandaşı esir, Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edilmişti.

İsrailli kadın asker esir Agam Berger Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya kentinde, Arbel Yehud ve Gadi Moses ile 5 Tayland vatandaşından oluşan 7 esir ise Han Yunus kentinde Kızılhaç ekiplerine teslim edilmişti.

Hamas'tan "Gazze'de ayaktayım" mesajı

Özellikle Hamas'ın Gazze'de öldürülen lideri Yahya Sinvar'ın Han Yunus'taki evinin bulunduğu bölgedeki yoğun kalabalık dikkati çekmişti.

Esirlerin serbest bırakılması sırasında büyük bir coşku ve yaşanmış, esirler teslim edilmeleri sırasında kalabalıkta yürümekte zorlanmıştı.

Esirler İsrail'e teslim edildi

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan bir diğer açıklamada, Han Yunus’ta serbest bırakılan 2 İsrailli ve 5 Taylandlı esirin İsrail’e teslim edildiği bildirildi.

Taylandlı esirlerin isimlerinin, Thenna Pongsak, Sathian Suwannakham, Sriaoun Watchara, Seathao Bannawat ve Rumnao Surasak olduğu aktarıldı.

Cibaliya'da serbest bırakılan Berger, daha önce İsrail'e teslim edilmişti.