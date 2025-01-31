Avrupa Ligi'nde en çok gol atan Galatasaray, en çok kart gören Fenerbahçe

UEFA Avrupa Ligi'nin 8 haftalık lig aşamasında en çok gol atan takım Galatasaray, en fazla kart gören ekip Fenerbahçe oldu.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda lig etabı sona erdi.

Play-off'lara kalan Türk temsilcileri Galatasaray ve Fenerbahçe, futbolcu ve takım istatistiklerinde birçok kategoride ön plana çıktı.

En çok gol atan Galatasaray

Galatasaray, gol, şut denemesi, korner, isabetli ve isabetsiz şut istatistiklerinde ligin zirvesinde yer aldı.

Lig etabında attığı 19 golle en skorer takım olan sarı-kırmızılılar, 55 korner, 172 şut denemesi, 60 isabetli ve 69 isabetsiz şutla bu kategorilerde rakiplerini geride bıraktı.

Orta denemesinde (207) ve isabetli ortada (60) ikinci sırayı elde eden Galatasaray, topa sahip olmada yüzde 56,4 oranla üçüncü oldu.

Kalesini 8 maçta da gole kapatamayan sarı-kırmızılılar, en fazla gol yiyen takımlar listesinde ise 16 golle 5. sıraya yerleşti.

En çok asist yapan Mertens, en çok şut atan Osimhen

Galatasaray'da 6 asist yapan Belçikalı Dries Mertens, bu kulvarda zirvenin sahibi oldu.

Gol krallığında ise Nijeryalı santrfor Victor Osimhen ve milli futbolcu Yunus Akgün, 5'er golle üçüncü sırayı paylaştı.

Osimhen, 40 kezle en fazla şut deneyen ve 16 defayla en çok isabetli şut atan isim olarak da dikkati çekti.

Mertens, en fazla orta denemesi (67) ve isabetli orta yapan (25) oyuncu oldu.

Abdülkerim Bardakcı ise pas sayısında (546) ikinci, isabetli pasta (470) da 4. sırayı elde etti.

Fenerbahçe sarı kart ve faule maruz kalma kategorilerinde ilk sırada

Fenerbahçe, sarı kart, serbest vuruş ve faule maruz kalma istatistiklerinde ilk sırada yer aldı.

Sarı-lacivertliler, lig etabında en fazla sarı kart gören (36) takım oldu. Fenerbahçe, 3 kırmızı kartla bu kategoride ise ikinci sıraya yerleşti.

Ligde kullandığı 146 serbest vuruşla ilk sırayı alan Fenerbahçe, en fazla faule maruz kalan (136) ekip de oldu.

En çok top kapan (145) ikinci takım olan sarı-lacivertliler, en fazla kurtarışta (34) ise 4. sırayı elde etti.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, ligin en fazla faul yapılan (24) ikinci futbolcusu olarak öne çıktı. Fred 22 ve milli oyuncu İsmail Yüksek 21 top kapmayla bu kategoride üçüncü ve dördüncü basamakta kendine yer buldu.

Nijeryalı Bright Osayi-Samuel 5, Fred ve milli futbolcu Mert Müldür ise 4'er sarı kartla takımın en çok kart gören oyuncuları olarak öne çıktı.

Beşiktaş istatistiklerde geride

Avrupa kupalarına veda eden Beşiktaş, takım ve bireysel istatistiklerde geride kaldı.

Siyah-beyazlılar, en fazla kurtarış (33) kategorisinde 6. sıranın sahibi oldu.

En fazla gol yiyen (15) 7. takım olan siyah-beyazlılarda Norveçli Jonas Svensson ise 21 top kapma ile bu alanda 4. sırayı aldı.

Maç başına 2,84 gol ortalaması

Avrupa Ligi'nin lig etabında 408 gol atıldı.

Maç başına ortalama 2,84 gol kaydedilen lig etabında takımlar "32 dakikada bir" fileleri havalandırarak gol sevinci yaşadı.