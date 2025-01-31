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Tiyatro oyuncusu Sezai Altekin hayatını kaybetti

Tiyatro oyuncusu Sezai Altekin hayatını kaybetti

İstanbul Şehir Tiyatrosu oyuncularından Sezai Altekin, 79 yaşında yaşamını yitirdi. Altekin, bugün Bodrum Gündoğan'da son yolculuğuna uğurlanacak.

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İstanbul Şehir Tiyatrosu sanatçılarından Sezai Altekin, 79 yaşında hayatını kaybetti.

1966 yılından emekli oluncaya kadar şehir tiyatrolarında görev yapan Sezai Altekin, tiyatro oyunculuğunun yanı sıra televizyon, sinema ve seslendirme çalışmaları da yaptı. 79 yaşında hayatını kaybeden Altekin, bugün Bodrum Gündoğan'da son yolculuğuna uğurlanacak.

SEZAİ ALTEKİN KİMDİR?

Sezai Altekin, 1946 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.  Pertevniyal Lisesi'nde okudu. 1966 yılında girdiği Şehir Tiyatroları'nda emekli oluncaya kadar görev yaptı. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra televizyon, sinema ve seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Seksenlerde Gazanfer Özcan ile beraber birçok seslendirme çalışmasında bulunmuştur.

Özellikle Barni Moloztaş ve Şirin Baba seslendirmelerinde mimlenmiştir. 2007-2008 sezonunda Bana Bir Picasso Gerek oyunu ile Duru Tiyatro'ya misafir oyuncu olarak katılmıştır. 2014 yılında Kanal D'de yayınlanan "Paşa Gönlüm" dizisinde "Paşa Dede" rolünde oynayan Sezai Altekin Ali Sabuncugil Menajerlik'le çalışmaktadır. Tatar Ramazan dizisinde Beyefendiyi oynamıştır. Son olarak, Show TV ekranlarında İlişki Durumu: Karışık adlı dizide rol almıştır.

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