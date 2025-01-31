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Evinde ölü bulunmuştu! Kırklareli'ndeki korkunç olayda tutuklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Evinde ölü bulunmuştu! Kırklareli'ndeki korkunç olayda tutuklama

 Kırklareli'nde genç kadının erkek arkadaşının evinde ölümüne ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, S.A'nın (25) ölümüne ilişkin gözaltına alınan arkadaşı B.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye götürülen B.Ç. cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlanan S.A'nın cenazesi ise Kırklareli'nde toprağa verildi.

Lüleburgaz ilçesinde dün S.A. (25) Kocasinan Mahallesi Çakmak Sokak'taki arkadaşı B.Ç'nin evinde ölü bulunmuştu. Kadının ölümünün şüpheli bulunması üzerine B.Ç. ve annesi N.Ç. gözaltına alınmış, N.Ç, emniyet müdürlüğünde ifadesi alınarak serbest bırakılmıştı.

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