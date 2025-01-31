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FBI'da görevli bazı üst düzey yetkililerin istifa etmeye zorlandığı iddia edildi

FBI'da görevli bazı üst düzey yetkililerin istifa etmeye zorlandığı iddia edildi

ABD'de Federal Soruşturma Bürosunda (FBI) görev yapan bir grup kıdemli yetkiliye istifa etmeleri gerektiği, aksi takdirde işlerine son verileceğinin söylendiği ileri sürüldü.

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Washington Post'un konuya aşina 3 farklı kaynağa dayandırdığı haberinde, FBI'ın birkaç üst düzey yetkilisinden, 3 Şubat Pazartesi gününe kadar istifalarını sunmalarının istendiği, aksi halde kovulacaklarının iletildiği iddia edildi.

Habere göre, istifası istenen kıdemliler arasında, birkaç icra direktör yardımcısı, suç ve ulusal güvenlik soruşturmalarını yürüten yöneticilerle ülke genelindeki FBI saha ofislerinde görev yapan üst düzey ajanlar bulunuyor.

FBI'ın eski Direktörü Christopher Wray zamanında bu görevlere getirildiği belirtilen yetkililerden çoğunun henüz emeklilik yaşına ulaşmadığı, bu nedenle zorla görevden alınmaları durumunda kazandıkları emeklilik hakları, sosyal güvence ve tazminat gibi kazanımlardan mahrum kalabilecekleri belirtildi.

Trump'ın FBI Direktörü adayı Patel, "siyasi intikam" peşinde olmayacağını söyledi

ABD Başkanı Donald Trump'ın FBI Direktörlüğüne aday gösterdiği Kash Patel, ABD Senatosundaki onay oturumunda, başa gelmesi halinde FBI'da siyasallaşma olmayacağını ve Trump'ın hedef aldığı isimler de dahil, kimseden "siyaseten intikam" almayacağını ifade etmişti.

Patel, Trump aleyhinde soruşturma yürüten ve bazıları görevden alınan FBI içindeki isimler de dahil olmak üzere, kimseye karşı cezalandırıcı bir yöntem izlemeyeceğini kaydetmişti.

"Tüm FBI çalışanları siyasi cezalandırmaya karşı korunacak." ifadelerini kullanan Patel, büroyu tüm çalışanlarıyla birlikte daha iyi bir noktaya getireceklerini belirtmişti.

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