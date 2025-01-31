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Eyüpsultan'da aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürüldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Eyüpsultan'da aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürüldü

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesindeki bir evde babasını, annesini, kız kardeşini ve anneannesini silahla vurarak öldüren B.Y, polis ekiplerince Bursa'da yakalanarak gözaltına alındı.

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Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak'taki 3 katlı apartmanın üçüncü katındaki ablasının evine gelen Sevinç İ. ablasının, eniştesinin ve yeğeninin kanlar içinde yerde yattığını görünce durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptıkları kontrolde, anneanne Fatma İnce (71), baba Mehmet Yenigün (43), anne Aysun Yenigün (42) ve çocukları Dilan Yenigün'ün (12) silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Haberi duyarak eve gelen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi.

Sokakta ve binada güvenlik önlemi alan polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemelerde, ailenin 17 yaşındaki oğlu B.Y'nin olaydan sonra evden çıkarak kaçtığını tespit etti.

Olay yeri incelemelerinin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Bursa'da yakalandı

Polis ekipleri, olaydan kısa bir süre sonra teknik ve fiziki takip yaparak cinayet şüphelisi B.Y.'yi Bursa'da yakalayarak gözaltına aldı.

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