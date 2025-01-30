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Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Adana Demirspor, daha önce Manchester City altyapısında görev yapan Mustafa Alper Avcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Avcı’nın teknik ekibinde Manchester City, Al Ettifaq ve Atlético Madrid gibi kulüplerden gelen antrenörler yer alıyor.

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Adana Demirspor, Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Adana Demirspor'un açıklaması:

"Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için daha Manchester City altyapısında görev yapan Sayın Mustafa Alper Avcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır.

Ayrıca Sayın Avcı’nın Teknik Ekip Kadrosu şu isimlerden oluşmaktadır;

Kieron John Lovelady: Yardımcı Antrenör
(Daha önceki kulübü; Manchester City Altyapı) 

Dean Thomas John Holden: Yardımcı Antrenör
(Daha önceki kulübü; Al Ettifaq) 

Luis Conde Garcia: Kaleci Antrenörü
(Daha önceki kulübü; Atlético Madrid)

Serdar Ark: Atletik Performans Antrenörü
(Daha önceki kulübü; Erzurum FK)

Tuğberk Yılmaz: Analiz Antrenörü
(Daha önceki kulübü; Karşıyaka SK)"

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