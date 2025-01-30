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Trump: Uçak kazasında kurtulan olmadı

Trump: Uçak kazasında kurtulan olmadı

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington DC'de meydana gelen uçak kazasında hiçbir kurtulan olmadığını açıkladı.

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ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington DC'de meydana gelen uçak kazasında hiçbir kurtulan olmadığını açıkladı.

Beyaz Saray'da basın açıklaması yapan Trump, olayla ilgili olarak Amerikan ordusunun kapsamlı bir soruşturma yürüteceğini de duyurdu. Trump, uçak kazası öncesi pilotlara uyarıların çok geç verildiğine dikkat çekti.

"HELİKOPTER PİLOTUNUN MANEVRA ŞANSI VARDI"

Trump, uçak kazasında helikopter pilotunun uçağı görebildiğini ve manevra şansı olduğunu ancak manevra yapmadığını belirtti.

67 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı çevresinde meydana gelen trajik kazada, 60 yolcu ve 4 mürettebat taşıyan bir yolcu uçağı ile 3 askeri personel bulunan bir askeri helikopter havada çarpışarak düşmüştü.

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