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İsrail, 110 Filistinliyi daha serbest bıraktı

İsrail, 110 Filistinliyi daha serbest bıraktı

Esir takası anlaşması kapsamında 110 Filistinli, İstail tarafından serbest bırakılırken, özgür kalan Filistinliler için kutlama yapan ailelere müdahale edildi.

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İsrail, esir takasının 3. turunda 110 Filistinli mahkumu Ofer Hapishanesi’nden serbest bıraktı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden ayrılan konvoy Ramallah'a doğru yola çıktı.

KUTLAMA YAPAN FİLİSTİNLİ AİLELERE MÜDAHALE

Filistinliler, esir takasının üçüncü turunda serbest bırakılan esirleri karşılamak için işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Beytunya beldesinde toplandı.

Çok sayıda İsrail askeri cipi ve iş makinaları, Beytunya beldesine baskın düzenleyerek bölgedeki Filistinlileri alandan uzaklaştırdı.

Filistin Kızılayı, Beytunya'da İsrail müdahalesi sonucu 3'ü gerçek mermi, 3'ü plastik mermi ile 6 kişinin yaralandığını, 8 kişinin ise göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini duyurdu.

Kızılhaç konvoyu, Beytunya beldesinden geçerek Ramallah'ın Tervihi Meydanı'na doğru Filistinlilerin alkış ve havai fişekli kutlamaları eşliğinde ilerledi.

3 İSRAİLLİ REHİNEYE KARŞI 110 FİLİSTİNLİ

Esir takasının üçüncü turunda Hamas'ın Gazze'deki biri asker 3 İsrailli esiri serbest bırakması karşılığında İsrail de 110 Filistinli esiri serbest bıraktı.

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