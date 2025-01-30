İsrail basını: “Trump’ın Suriye’den çekilme şartı Türkiye-İsrail yakınlaşması”

Suriye’de siyasi geçiş sürecinin başlamasıyla bölgesel ve uluslararası aktörler arasında diplomatik temaslar hız kazandı. Katar’ın ekonomik ve siyasi hamleleri, Golan Tepeleri’ndeki gerilim ve ABD’nin askeri varlığına ilişkin gelişmeler, ülkenin geleceğini şekillendirebilecek dinamikleri ortaya koyuyor. İşte son 24 saatte Suriye diplomasisinde öne çıkanlar.

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Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad es Sani’nin bugün (30 Ocak) Şam’a gitti. Ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecinde önemli bir adım olarak görülüyor. Katar, 2011’de Esad rejiminin protestoculara yönelik şiddetini protesto ederek büyükelçisini çekmiş ve elçiliği kapattı. 8 Aralık 2024’te Esad’ın devrilmesinin ardından Katar, Şam’daki diplomatik temsilini yeniden açma kararı aldı.

Ziyaret öncesinde, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani’nin Ocak ayında gerçekleştirdiği Şam temasları, ekonomik iş birliği sinyalleri vermişti. Katar, Suriye’nin yeni hükümetinin kamu çalışanlarına yönelik maaş artışı taahhüdünü finanse etmeyi planlıyor. Ayrıca, ülkenin enerji ihtiyacını karşılamak için 200 megavatlık elektrik tedariği başlatacak. Bu tedarik miktarı kademeli olarak artacak.

Eş-Şara, Tamim bin Hamad’ı havalimanında karşıladı.

Katar’ın ABD ile yürüttüğü temaslarda, Suriye’ye resmi kanallardan fon aktarımı için yaptırım muafiyeti talebi gündeme geldi. Washington yönetiminin bu konudaki tutumu netleşmiş değil.

Donald Trump’ın Suriye’den asker çekme şartını duyurdu. Çekilme bölgedeki güç dengelerini etkileyecek bir hamle olarak öne çıkıyor. Trump’ın seçim vaadi doğrultusunda, 2 bin askerin çekilmesi gündemde. Ancak bu planın Türkiye ile koordineli yürütülmesi hedefleniyor.

Diplomatik kaynaklara göre, Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, çekilme için Türkiye-İsrail ilişkilerinin düzeltilmesi şartını iletti. Erdoğan, Ekim 2023’ten bu yana İsrail’e yönelik sert eleştirileriyle öne çıktı. Habere göre ABD baskısıyla tutumunu yumuşatması bekleniyor. Türkiye’nin İsrail ile ticari ve diplomatik bağları tamamen kestiği iddialarına rağmen, “gizli ekonomik ilişkiler” olduğu yönündeki iddialar sürüyor.