İstanbul'da site aidatlarının en yüksek ve en düşük olduğu ilçeler belli oldu!
Profesyonel Tesis Yöneticileri Derneği'nin yaptığı çalışma ile İstanbul'da site aidatlarının en yüksek ve en düşük olduğu ilçeler belirlendi. Öte yandan 3 kez çöp toplanan, oto yıkamadan eve teknik servis hizmetine kadar birçok imkan sunan rezidanslarda ödenen aidatlar ise şaşkına çevirdi.
Profesyonel Tesis Yöneticileri Derneği (PTYD) bir çalışma yaptı. İstanbul'da rezidans, site veya apartman aidatının en yüksek ve en düşük olduğu ilçeler belirlendi.
PTYD'nin çalışmasıyla İstanbul'da rezidans, site ve apartman aidatları incelendi. Çalışmayla kent genelinde 21 bini aşkın site, apartman ve rezidansta, 1,5 milyondan fazla bağımsız bölümü kapsayan veriler analiz edildi. Hazırlanan raporda, kentteki aidatların en yüksek ve en düşük olduğu ilçeler sıralandı.
İstanbul'da en yüksek aidat bu ilçelerde
-Beşiktaş
-Beykoz
-Sarıyer
-Zeytinburnu