BIST 10.142
DOLAR 35,77
EURO 37,29
ALTIN 3.196,03
HABER /  EKONOMİ

Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Merkez Bankası rezervleri rekor kırdı

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 24 Ocak haftasında 167 milyar 560 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Abone ol

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 24 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 537 milyon dolar artışla 99 milyar 328 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 17 Ocak'ta 96 milyar 791 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Altın rezervleri

Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 721 milyon dolar artışla 66 milyar 511 milyon dolardan 68 milyar 232 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 24 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 257 milyon dolar artışla 163 milyar 303 milyon dolardan 167 milyar 560 milyon dolara çıktı.

ÖNCEKİ HABERLER
Konya'daki binanın çökmesiyle ilgili bir şüpheli daha tutuklandı
Konya'daki binanın çökmesiyle ilgili bir şüpheli daha tutuklandı
Kızılcık Şerbeti'nde 'Ulvi' karakteriyle katılacak
Kızılcık Şerbeti'nde 'Ulvi' karakteriyle katılacak
"Panel" operasyonunda 35'i çocuk 68 zanlı gözaltına alındı! Kişisel verileri para karşılığı satmışlar
"Panel" operasyonunda 35'i çocuk 68 zanlı gözaltına alındı! Kişisel verileri para karşılığı satmışlar
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne kayıt için yarın son gün
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne kayıt için yarın son gün
Genç kızın şüpheli ölümü! Erkek arkadaşı ihbarda bulundu
Genç kızın şüpheli ölümü! Erkek arkadaşı ihbarda bulundu
Emekli promosyonları için önemli açıklama! İade etmek zorunda kalabilirsiniz
Emekli promosyonları için önemli açıklama! İade etmek zorunda kalabilirsiniz
Konya'da çöken binayla ilgili 1 gözaltı daha
Konya'da çöken binayla ilgili 1 gözaltı daha
"Gündeme Dair Düşünceler”de Orta Doğu ele alındı
"Gündeme Dair Düşünceler”de Orta Doğu ele alındı
Kartalkaya yangın faciasında tutuklanan aşçı ifadesinde ihmalleri sıraladı
Kartalkaya yangın faciasında tutuklanan aşçı ifadesinde ihmalleri sıraladı
MSB'den teğmenlerin kılıçlı yemini ile ilgili açıklama: Gerekçeli karar bugün onaya sunulacak
MSB'den teğmenlerin kılıçlı yemini ile ilgili açıklama: Gerekçeli karar bugün onaya sunulacak
Ekrem İmamoğlu: Partimiz için demokratik bir cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci başlattı
Ekrem İmamoğlu: Partimiz için demokratik bir cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci başlattı
İBB, 2 bin 500 yeni taksi için ilk ihaleye çıkıyor
İBB, 2 bin 500 yeni taksi için ilk ihaleye çıkıyor