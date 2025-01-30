"Gündeme Dair Düşünceler”de Orta Doğu ele alındı

Türkiye ve dünya gündemini yakından ilgilendiren konuların alanında uzman isimler tarafından ele alındığı “Gündeme Dair Düşünceler” seminer dizisinin ikincisi gerçekleştirildi. Programın moderatörlüğünü gazeteci Hadi Özışık üstlenirken, gazeteciler Cem Küçük ve Güngör Yavuzaslan konularla ilgili görüşlerini paylaştılar.

Abone ol

Esenler Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminerde, “Son gelişmeler ışığında Orta Doğu ve İsrail’in geleceği ne olacak?”, “Esad rejiminin çökmesiyle Orta Doğu’da değişen dengeler nasıl şekillenecek?” ve “Gazze’de ateşkesin sürekliliği sağlanabilecek mi?” başlıkları ele alındı.

Gazeteciler Cem Küçük ve Güngör Yavuzaslan, Suriye’ye dair izlenimlerini ve Gazze konusundaki görüşlerini dinleyicilerle paylaştı. Esenler Gençlik Merkezi’nde düzenlenen programa, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Feyzullah Sert’in yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri de katıldı. Programın sonunda gazeteciler, dinleyicilerin sorularını yanıtladı.

TÜRKİYE, SAVUNMA SANAYİSİNDE DESTANLAR YAZIYOR

Esenler’in dönüşümüne katkılarından dolayı Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu’ya teşekkür ederek konuşmasına başlayan gazeteci Cem Küçük, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Eski Türkiye’yi yaşı yetenler bilir. 1997-1999 yılları arasında otogarda çalıştım. O zamanlar buralar oldukça kötü durumdaydı. Daha sonra buralara geldik ve gerçekten cennete dönüştüğünü gördük. Bugün Esenler, altyapı açısından Türkiye’nin en iyi yerlerinden biri. Türkiye’nin genel durumu da öyle. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, özellikle son 23 yılda, uzmanlık alanımız olan dış politikada muazzam işler yapıldı. Bugün Türkiye, dış politikada tam 14 ülkede aktif ve çok etkili bir konumda. Katar, Somali, Çad, Bosna-Hersek, Azerbaycan, Türkmenistan, Suriye ve Libya gibi bölgelerde etkinliğimiz sürüyor. Eskiden Türkiye’de bir öğrenilmiş çaresizlik hâkimdi: ‘Her şeyi Amerika, İsrail, İngiltere yapar; Türkler, Müslümanlar, Türkiye bir şey yapamaz’ algısı vardı. Ancak bu algı kırılıyor. Bugün geldiğimiz konum itibariyle Libya’da Türkiye Fransa’yı Amerika’yı da Rusya’yı da Dağlık Karabağ’ı da yenmiştir. Azerbaycan’ın da katkısıyla olmuştur. Suriye Milli Ordusu ve Ahmed Eş-Şara’nın organizasyonuyla Esad rejimi devrilmiştir. Bu gelişmelerin arkasında organize bir güç olarak Türkiye’nin olduğu açıkça görülmektedir ve dünya da bunu kabul etmektedir. Artık Türkiye’nin bölgede egemen bir güç olduğu konuşuluyor. Türkiye, ekonomik ve bölgesel bir güç hâline gelmiş, askeri alanda ise kara kuvvetleri açısından dünyada ikinci sıraya yükselmiştir. Sayın Erdoğan, dış politikada ve savunma sanayinde Batı ve Avrupa’ya rağmen destan yazmaktadır.”

SURİYE SAVAŞI HALEP’TE BAŞLADI VE HALEP’TE SONA ERDİ

Suriye’deki gelişmeler ile ilgili konuşan gazeteci Güngör Yavuzaslan, “13 yıldır Esad’a karşı savaşan silahlı gruplar, 13 yılda onu deviremediler de 13 günde nasıl gönderdiler?” diye sorarak konuşmasına başladı.

Yavuzaslan sorunun cevabını yine kendisi verdi ve özetle şunları anlattı: “ 27 Kasım’da İdlib’den çıkan silahlı gruplara, Fırat Kalkanı bölgesindeki Türkiye’nin desteklediği diğer silahlı gruplar da katıldı. Önce 24 saat içinde Halep’i, ardından 8 Aralık’ta Şam’ı kontrol altına aldılar. Peki, bu 13 günde nasıl gerçekleşti? Cumhurbaşkanı’ndan Hakan Fidan’a, İbrahim Kalın’a ve isimsiz kahramanlara kadar uzanan bir zekâ harekâtı söz konusu. Bunu en iyi Putin ve Trump itiraf etti. Ukrayna savaşıyla birlikte Rusya, Suriye’deki etkisini kaybetti. Asker çekmek zorunda kaldı ve para harcayamadı. Esad’ın en büyük küresel destekçisi zayıfladı. İkinci destekçisi olan İran ise Hizbullah’ın İsrail ile savaşında güç kaybetmesi ve sahadan çekilmesi nedeniyle özellikle Halep çevresinde etkisini yitirdi. Bunun sonucunda Esad ordusu ile muhalifler arasında görüşmeler başladı. Bu süreçte, Esad’ın artık savaşma yeteneğinin kalmadığı görüldü. Bunun üzerine, 28 Kasım’da İdlib’deki grupların sahadan çekilmesi ve Türkiye’nin desteklediği Suriye ordusunun başarısıyla dengeler değişti. Suriye savaşı Halep’te başladı, Halep’te bitecek diyorlardı; öyle de oldu. Devrim, Müslüman kimliğiyle gerçekleşti”.

Konuşmalarının ardından gazeteciler Hadi Özışık, Cem Küçük ve Güngör Yavuzaslan dinleyicilerden gelen soruları da cevaplandırdılar.