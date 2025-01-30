FED faiz kararı sonrası altın fiyatları yükselişte! Gram altın için bomba tahmin, Temmuz ayına işaret etti
Fed'in faizi sabit bırakması altın fiyatları üzerinde nasıl bir etki yarattı? 30 Ocak 2025 altın fiyatları yatırımcının odağında...İşte son rakamlar...
Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 3 bin 170 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından3 bin 177 lira seviyesinde bulunuyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 200 liradan, Cumhuriyet altını 20 bin 730 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 2 bin 761 dolardan işlem görüyor.Varlık fiyatlarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranını sabit tutması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın politika duruşunu ayarlamak için acele etmelerine gerek olmadığını açıklamasının ardından karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bugün ABD'de açıklanacak büyüme verisine çevrildi.