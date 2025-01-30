İBB, 2 bin 500 yeni taksi için ilk ihaleye çıkıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı kapsamında hizmet verecek 2 bin 500 yeni taksinin ilk etabında 150 plaka için ihale açıyor. 18 Şubat’ta gerçekleştirilecek ihalede, her bir plaka 29 yıl süreyle işletme hakkı tanıyacak. İhaleye bireysel başvuru yapılabilecek ve her katılımcı yalnızca bir plaka alabilecek. Yeni taksiler, İstanbulluların oylarıyla belirlenen tasarımla hizmete girecek.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ‘Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı’ kapsamında hizmet verecek 2 bin 500 yeni taksinin ilk etabında 150 plaka için ihale açıyor. 12 Eylül 2024 tarihli belediye meclisi kararı doğrultusunda düzenlenecek ihalede, her bir plaka 29 yıl süreyle gerçek kişilere işletme hakkı tanıyacak.

İHALE 18 ŞUBAT’TA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

İBB tarafından yapılan açıklamaya göre ihale, 18 Şubat 2025 tarihinde saat 10.00’da Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Son teklif verme süresi 17 Şubat 2025 saat 12.00 olarak belirlendi. Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalede her bir taksi plakasının muhammen bedeli 4 milyon 250 bin TL + KDV, geçici teminat bedeli ise 127 bin 500 TL olarak açıklandı.

İHALEYE KATILIM ŞARTLARI

İhaleye bireysel başvuru yapabilecek gerçek kişiler, yalnızca bir plaka için teklif verebilecek. İstanbul’da ikamet eden ve belirlenen şartları sağlayan kişilerin başvuruları kabul edilecek. Başvuru için gerekli belgeler şunlar:

İstanbul’da oturduğunu gösterir ikametgah belgesi

Geçerli sürücü belgesi

Adli sicil kaydı

Geçici teminatın yatırıldığını gösteren makbuz

İhaleye katılmak isteyenlerin başvurularını elden İBB Encümen Şube Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekiyor. Posta, faks veya telgraf yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. İhale şartnamesi ise İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nden 1.000 TL karşılığında temin edilebilecek.

YENİ TAKSİLER 29 YILLIK SÜREYLE HİZMET VERECEK

İstanbul’daki taksi taşımacılığına yönelik düzenlemeler uzun süredir kamuoyunda tartışılırken, İBB’nin başlattığı bu yeni uygulama ile taksi hizmetlerinde daha fazla seçenek ve denetim sağlanması hedefleniyor. Önceki dönemlerde verilen taksi plakalarının süresiz kullanım hakkı bulunurken, bu yeni taksilerin kullanım süresi 29 yıl ile sınırlandırıldı.

YENİ TASARIM HALK OYLAMASIYLA BELİRLENDİ

İhaleye konu olan taksiler, İstanbulluların oylarıyla belirlenen yeni tasarımla hizmet verecek. Projeyle birlikte, İstanbul'daki taksi hizmetlerinin kalite standartlarının artırılması ve şehir içi ulaşımda daha modern ve güvenli bir sistem oluşturulması amaçlanıyor.