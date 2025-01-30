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Beyaz Saray'dan Gazze'ye prezervatif finansmanı için 50 milyon dolar aktarıldığı iddiası

Beyaz Saray'dan Gazze'ye prezervatif finansmanı için 50 milyon dolar aktarıldığı iddiası

Beyaz Saray, Gazze'ye prezervatif sevkiyatı için 50 milyon dolarlık fon aktarıldığının tespit edildiğini iddia etti.

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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, 28 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) ve Yönetim ve Bütçe Ofisinin (OMB), Gazze'deki prezervatifleri finanse etmek için vergi mükelleflerinin yaklaşık 50 milyon dolarının ülke dışına çıktığını tespit ettiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın federal fonları dondurma kararını savunan Leavitt, bu ödemeyi vergilerin israf edilmesi olarak değerlendirdi.

Öte yandan, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) 2023'teki prezervatif sevkiyatlarına ilişkin veriler incelendiğinde Gazze'ye sevkiyat yapılmadığı tespit edildi.

Ürdün'e 45 bin 680 dolarlık teslimatın 2019'dan bu yana bölgeye yapılan ilk prezervatif sevkiyatı olduğu kaydedildi.

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