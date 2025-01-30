BIST 10.118
DOLAR 35,78
EURO 37,31
ALTIN 3.192,18
HABER /  EKONOMİ

TCMB'den ödeme ve para kuruluşları için yeni düzenleme

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TCMB'den ödeme ve para kuruluşları için yeni düzenleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB), bazı ödeme ve elektronik para kuruluşlarının asgari öz kaynak yükümlülük tutarları artırıldı.

Abone ol

TCMB'nin, "Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Asgari Özkaynak Miktarlarının Yeniden Belirlenmesi ile İlgili Tebliğ"i Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 1 Aralık 2021 tarihli ve 31676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) "Asgari öz kaynak yükümlülüğü ve mesleki sorumluluk sigortası" başlıklı 33'üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca, fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmetleri gerçekleştiren ödeme kuruluşları için 3 milyon lira olarak belirlenen ve 2024'te 10 milyon liraya çıkarılan asgari öz kaynak yükümlülüğü tutarı 15 milyon lira olarak güncellendi.

Ayrıca, "ödeme hizmeti kullanıcısının onayının alınması koşuluyla ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcıları nezdinde bulunan bir veya daha fazla ödeme hesabına ilişkin konsolide edilmiş bilgilerin çevrim içi platformlarda sunulması hizmetini" sunanlar hariç olmak üzere, diğer ödeme kuruluşları için 5 milyon lira ve elektronik para kuruluşları için 13 milyon lira olarak belirlenen ve 2024'te yapılan güncelleme kapsamında 20 milyon lira ile 55 milyon lira olarak uygulanan asgari öz kaynak yükümlülüğü tutarları, sırasıyla 30 milyon lira ve 80 milyon lira olarak yeniden belirlendi.

Söz konusu tebliğ 30 Haziran 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Şara, Devlet Başkanı olur olmaz 6 karara imza attı
Şara, Devlet Başkanı olur olmaz 6 karara imza attı
Dervişoğlu, Ümit Özdağ'ı ziyaret edecek
Dervişoğlu, Ümit Özdağ'ı ziyaret edecek
Bakan Uraloğlu: Yeni bir Avrupa Birliği projesine başlamayı planlıyoruz
Bakan Uraloğlu: Yeni bir Avrupa Birliği projesine başlamayı planlıyoruz
MTV ödemelerinde süre doluyor
MTV ödemelerinde süre doluyor
Denizli'de işçi servisi devrildi! Ölü ve yaralılar var
Denizli'de işçi servisi devrildi! Ölü ve yaralılar var
Kanada, Trump'ın yüzde 25 gümrük vergisi uygulaması halinde "güçlü yanıt" verecek
Kanada, Trump'ın yüzde 25 gümrük vergisi uygulaması halinde "güçlü yanıt" verecek
CHP'de sandıktan İmamoğlu'nun çıkması muhtemel! Mansur Yavaş 'seçime girmeyecek' iddiası
CHP'de sandıktan İmamoğlu'nun çıkması muhtemel! Mansur Yavaş 'seçime girmeyecek' iddiası
'Bilirkişinin ifşa edilmesi' soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı
'Bilirkişinin ifşa edilmesi' soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı
Yarından itibaren geçerli olacak! Akaryakıt tabelası yine değişiyor
Yarından itibaren geçerli olacak! Akaryakıt tabelası yine değişiyor
Veliler dikkat! Bir ürün daha bakanlık tarafından yasaklandı: Bu kapüşonlu sweat toplatılıyor
Veliler dikkat! Bir ürün daha bakanlık tarafından yasaklandı: Bu kapüşonlu sweat toplatılıyor
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli sağanak yağış geliyor
Garanti BBVA'dan 2024'te dudak uçuklatan kar
Garanti BBVA'dan 2024'te dudak uçuklatan kar