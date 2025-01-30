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Veliler dikkat! Bir ürün daha bakanlık tarafından yasaklandı: Bu kapüşonlu sweat toplatılıyor

Veliler dikkat! Bir ürün daha bakanlık tarafından yasaklandı: Bu kapüşonlu sweat toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ne (GÜBİS) bu kez bir okul giyim eşyası ekledi. Ürün için piyasa arzının yasaklanması ve toplanması için uyarı notu ekledi. Söz konusu kıyafetin, çocuk güvenliği açısından riskli olduğu belirtildi.

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Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

Bakanlık, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yaptığı duyuruda, çocuk güvenliğini tehdit eden bir ürün için toplatma kararı aldığını duyurdu.

Bakanlık, okul giyim eşyaları arasında yer alan ve "Mba" markasının piyasaya sürülen kapüşonlu sweat için piyasaya arz ve toplatma kararı aldı.

Ürünün kordon gereklilikleri bakımından tehlike arz ettiği belirtildi.

Açıklamada, kıyafetin boğulma, sağlık riski ve yaralanma riskleri taşıdığı ifade edildi.

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