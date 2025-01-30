BIST 10.077
DOLAR 35,79
EURO 37,40
ALTIN 3.175,42
HABER /  GÜNCEL

6 ila 8 bakan değişecek dedi, tarih verdi! Kabine'de revizyon iddiası

6 ila 8 bakan değişecek dedi, tarih verdi! Kabine'de revizyon iddiası

Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, gelecek ay İstanbul kongresini yapacak AK Parti'nin, şubat sonunda da genel kongre hazırlığında olduğunu belirtti. Bu iki tarih arasında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde de revize olacağını iddia eden Kılıçarslan, "Bu iki arada bir Kabine revizyonu olabileceğine dair Ankara'da çeşitli kulisler var. 7 Şubat ile 28 Şubat arasında revizyon olacak. Değişmesi kuvvetle muhtemel bakanlar var. 6 ila 8 arasında bakanın değişmesini bekliyorum." dedi.

Abone ol

Ersin Çelik moderatörlüğünde TVNET'te canlı yayınlanan Siyaseten programında gündemdeki sıcak gelişmeler masaya yatırıldı. Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan da AK Parti'nin İstanbul kongresi ile şubat sonundaki genel kongre arasında Kabine revizyonu olacağını ifade etti.

"YAKINDA TEK TEK ORTAYA ÇIKACAKTIR"

Kılıçarslan'ın programdaki açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"7 Şubat'ta İstanbul'da bir kongre olacak. AK Parti, çok görkemli bir kongre planlıyor. Şubat sonunda ise AK Parti Genel Kongresi gerçekleşecek. 7-28 Şubat arasında bir Kabine revizyonu olabileceğine dair Ankara'da çeşitli kulisler var. Henüz kabine değişikliğiyle ilgili net tahminler yapılmaya başlamadı ama değişmesi kuvvetle muhtemel bakanlar olduğu gibi, değişmeyecek bakanlar da malum. Kabine revizyonunun geniş çaplı mı olacağı yoksa 3-4 bakanla mı sınırlı kalacağı en çok konuşulan konular arasında. Ben, 6-8 arasında bakanın revize olabileceğini düşünüyorum. Yakında tek tek ortaya çıkacaktır. Sürprizler de olabilir."

"İKİNCİ HATTA ÜÇÜNCÜ CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI"

"İkinci bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı, hatta üçüncü bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı atanabileceği konuşuluyor. Suriye, Lübnan, Libya gibi hinterlantlarla ilgilenecek bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı makamının ihdas edilebileceği kulağıma geldi. Bu fikir mantıklı olduğu için ben de doğru buluyorum. Suriye’nin yeniden inşası ve ihyası, oradan Trablusgarp ve Gazze üçgenine uzanan bir sürecin yönetilmesi planlanıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu bölgeyi bir yardımcıyla yönetmek isteyeceğini düşünüyorum. Cevdet Yılmaz’ın ekonomi odaklı bir Cumhurbaşkanı Yardımcılığı yaptığı biliniyor ve yerini koruması bekleniyor. Ancak ikinci bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı atanacağına dair kulis bilgileri var. Üçüncüsü olur mu bilemem ama Suriye, Gazze ve Lübnan’da yürütülecek inşa ve ihya sürecini yönetecek bir yardımcının görevlendirilmesinin çok isabetli olacağını düşünüyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Serum sonrası ölüme inceleme! Mehmet Gündoğan'ın eşi konuştu: 20 saatte eşimi kaybettik
Serum sonrası ölüme inceleme! Mehmet Gündoğan'ın eşi konuştu: 20 saatte eşimi kaybettik
PKK'ya darbe üstüne darbe! Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte "Gürz-43" operasyonlarının detayları
PKK'ya darbe üstüne darbe! Bakan Yerlikaya açıkladı: İşte "Gürz-43" operasyonlarının detayları
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ezber bozdu: Ermeni Soykırımı tarihini yeniden incelemeli
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ezber bozdu: Ermeni Soykırımı tarihini yeniden incelemeli
Emekli maaş farkı ödemeleri 2025 ne zaman yapılacak?
Emekli maaş farkı ödemeleri 2025 ne zaman yapılacak?
Sessiz tehdit: B12 eksikliği
Sessiz tehdit: B12 eksikliği
Devlet Bahçeli Suriye için önermişti o partinin adı ve logosu ortaya çıktı
Devlet Bahçeli Suriye için önermişti o partinin adı ve logosu ortaya çıktı
Mersin'de üç araç çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı
Mersin'de üç araç çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı
Türkiye karşıtı eski senatör Menendez'e verilen ceza açıklandı
Türkiye karşıtı eski senatör Menendez'e verilen ceza açıklandı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son hafta tamamlandı play-off biletini alan takımlar belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son hafta tamamlandı play-off biletini alan takımlar belli oldu
Trump'tan 'cinsiyet ideolojisi' ve 'eleştirel ırk teorisi' dersleriyle ilgili kararnameyi imzaladı
Trump'tan 'cinsiyet ideolojisi' ve 'eleştirel ırk teorisi' dersleriyle ilgili kararnameyi imzaladı
ABD'de Washington yakınlarında yolcu uçağı ile askeri helikopter havada çarpıştı
ABD'de Washington yakınlarında yolcu uçağı ile askeri helikopter havada çarpıştı
Özel hastaneler yönetmeliğinde değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı
Özel hastaneler yönetmeliğinde değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı