Emekli maaş farkı ödemeleri 2025 ne zaman yapılacak?

Emekli maaş farkı ödemelerinin ne zaman yapılacağı, 2025 ocak-haziran dönemi için emekli maaşı zamlarının belirlenmesinin ardından merak ediliyor.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon verileri sonrasında 6 aylık enflasyon farkı belli olmuş ve emeklinin alacağı zam oranı yüzde 15,75 olarak açıklanmıştı. Şimdi ise tüm gözler zamlı emekli maaş farklarının ödeneceği tarihe çevrildi. Peki, 2025 emekli maaş farkı ödemeleri ne zaman yatacak? SSK-Bağ-Kur emeklisi maaş farkları ne zaman ödenecek?



2025 emekli maaş farklarının ödeneceği tarihle ilgili araştırmalar sürmeye devam ediyor. Sigorta kapsamı 4A-4B olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaş farklarını ne zaman alacağı merak ediliyor. Emekli Sandığı maaş farkı ödemelerinin yapılacağı tarih Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklanmıştı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş ise SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaş farklarının yatırılacağını söyledi. Peki, 2025 SSK-Bağ-Kur emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 1969 TL zam farkı ne zaman ödenecek?

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

En düşük emekli aylığının 14 bin 469 liraya yükseltilmesine ilişkin açıklama yapan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, düzenlemenin 2025 yılı Ocak ödeme döneminden itibaren geçerli olacağını belirterek, "Teklifin Meclis'te kabul edilmesi ve yürürlüğe girmesi halinde herhangi bir hak kaybının söz konusu olmaması ve 2025 Ocak aylıklarının fark ödemelerinin yapılması öngörülmekte." dedi.

Buna göre; En düşük emekli maaşlarının yükseltilmesine ilişkin teklifin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından emekli maaş farkı ödemelerinin yapılması bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI MAAŞ FARKI NE KADAR?

En düşük emekli aylığı, 2025 yılı itibarıyla 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseldi. Bu kapsamda taban maaş alan emekliler, 14.469 TL ile 12.500 TL arasındaki fark olan 1.969 TL tutarında ek ödeme alacak.



EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'den 14bin 469 TL'ye yükseltilmişti. Bu kararın TBMM'de yapılacak olan düzenleme ile kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Ancak en düşük emekli maaşına ilişkin düzenleme henüz TBMM'den geçmedi.



Emekli maaşını en düşük tutar üzerinden alan emeklilere eski tutar olan 12 bin 500 TL ödenmeye devam ediyor. Düzenleme sonrasında aradaki 1969 TL'lik fark ödemesinin önümüzdeki ay içinde hesaplara yatırılması bekleniyor.



2025 EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

SGK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97, ekim ayı için 2,88, kasım ayı için 2,24 ve aralık ayı için yüzde 1,03 enflasyon farkını hak etmiş oldu.

Böylece emeklilerin maaş zammını ilgilendiren enflasyon metriği yüzde 15,75 olarak belirlendi.

Buna göre; Emekliler yüzde 15,75'lik zammı haketmiş oldu.