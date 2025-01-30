Okan Buruk'tan Ismail Jakobs açıklaması! Ajax maçında oynayacak mı?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ajax maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Ismail Jakobs’un sakatlığı, Avrupa Ligi hedefleri ve transfer süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Buruk, sakat oyuncuların durumunu değerlendirdiklerini belirtirken, kazanarak ilk 8 içinde yer almayı hedeflediklerini söyledi.

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UEFA Avrupa Ligi’nin 8. ve son haftasında deplasmanda Hollanda ekibi Ajax’a konuk olacak Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

SAKATLIK İÇİN AÇIKLAMA

Ismail Jakobs’un sakatlığı için konuşan Okan Buruk, “Yarın tekrar kontrollerini yapacağız. Bugün bizimle antrenmanlara çıktı. Bu maçları düşünüyoruz ama diğer yandan bundan sonraki süreç daha uzun bir sakatlık getirir mi, onu düşünüyoruz. Bu da önemli oluyor. Icardi, aylarca iğneyle oynadı. O, o tür bir oyuncuydu. Her oyuncu aynı olmuyor. Yarın daha net bir karar vereceğiz onunla ilgili.” diye konuştu.

“GÜZEL ŞEKİLDE DEVAM ETMEK İSTİYORUZ”

İlk 8 için konuşan Okan Buruk şu sözlerle devam etti:

“Ajax, Rigas'ta kesin kazanıp son maça çıkar diye düşünürken son maça kaldı. Birçok takım bunu yaşıyor. Manchester City, bu akşam ilk 24'e kalmak için oynayacak. Bu tür maçlar oluyor. Ama elimizdeki şans devam ediyor. Bu da bizim için çok önemli. Tottenham maçında bunu yaptık. En zor maç olarak gözüküyordu ama belki en kolay maçlarımızdan biri oldu. İlk bölümün son karşılaşması. Güzel şekilde devam etmek istiyoruz. Kazanırsak ilk 8 içinde %99 olacağız gibi gözüküyor. Buraya çok daha rahat gelebilirdik ama olmadı.”

“AKIL SAĞLIĞIM YERİNDE”

Son olarak transfer için konuşan Okan Buruk şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

“Aklımız, akıl sağlığımız yerinde o yüzden puan durumunu görüyoruz. Ne yaşadığımızı, ne kadar güçlü olduğumuzu, ne kadar iyi bir kadromuz olduğunu, ne kadar başarılı olduğumuzu görüyoruz. Futbol öyle bir şey ki o konsantrasyonu her zaman canlı tutmalısınız. Biz de bunu yapamaya çalışıyoruz. Bunu devam ettirmeye çalışacağız. Kadro sıkıntısı yaşadığımız dönemler de oluyor. Transfer dönemi, Galatasaray'ı karıştırmak isteyen taraftarlar tarafından da kullanılmaya çalışılıyor. Biz kendimizi biliyoruz. Yönetimin iyi niyetle çalıştığını biliyoruz. Takviye olacak oyuncuların bizim seviyemizde olması çok önemli. Takımda çok güzel bir hava oluştu. Her şey iyi gidiyor. Burayı bozmamak istiyoruz. Buraya önemli katkı verecek, burayı önemseyecek, en yakın örneği yanımda Dries var. Bize çok katkı verdi. Bu takımı sahiplenecek oyuncular almamız gerekiyor. Sadece isim almanız çok önemli değil. Karakteri de güçlü oyuncular olması gerekiyor. Transfer olacak tabii ki.”