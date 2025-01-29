BIST 10.077
DOLAR 35,78
EURO 37,30
ALTIN 3.166,82
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

İsmail Kartal'dan Fenerbahçe itirafı geldi

İsmail Kartal'dan Fenerbahçe itirafı geldi

Persepolis Teknik Direktörü İsmail Kartal, Fenerbahçe'den ayrılışıyla ilgili olarak "İki başkan da Mourinho'yu getirmek için yarışa girdiler. Sonuçta ben de kulüpten ayrılmak mecburiyetinde kaldım." dedi.

Abone ol

Persepolis'e imza atan İsmail Kartal için imza töreni düzenlendi. İsmail Kartal, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Buraya geliş sürecinde sayın başkan ve yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Buraya gelmeden önce yurt içinden ve yurt dışından bayağı teklif aldım. Persepolis'i çok araştırdım. Çok tutkulu taraftarları var. İran'ın en güçlü, en köklü takımlarından birisi. Sonuçta burada Persepolis'in çok büyük bir camia olduğunu gördükten sonra, çok büyük hedefleri bir kulüp olduğunu gördükten sonra kariyer planlamamı Persepolis ile yapmaya karar verdim. Bu süreçte sayın başkana, yöneticilerime çok teşekkür ederim beni tercih ettikleri için. Buraya gelmemde büyük payı olan sayın başkana da ayrıca teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

"Oyun felsefem pozitif futbol oynatmak"

Kartal, sözlerine, "Benim oyun felsefem, pozitif futbol oynatmak. Sürekli hücum etmeye çalışan, maçları her yerde, nasıl olursa olsun kazanmak için sahaya çıkan bir teknik direktörüm. Geçen sezon Avrupa Kupaları'nda yarı finalde penaltılarla kaybettik. Ama bütün gol rekorlarını, puan rekorlarını, en çok ceza sahasında gol beklentisi yaratan takım olarak başardık." diye devam etti.

"İki başkan da Mourinho'yu getirmek için yarışa girdiler"

Fenerbahçe'den ayrılış süreci ile ilgili konuşan İsmail Kartal, "Fenerbahçe'den ayrılmama gelince, kulüpte kongre vardı. İki başkan da kongreyi kazanmak için bayağı bir yarış halindeydiler. İki başkan da Mourinho'yu getirmek için yarışa girdiler. Sonuçta ben de kulüpten ayrılmak mecburiyetinde kaldım. Onlara başarılar diliyorum. Artık ben Persepolis'in teknik direktörüyüm. Persepolis için ekibimle birlikte hem saha içinde hem de kulübün teknik, taktik ve tesisleşmesi adına elimizden geleni yapacağız. Bütün bilgi ve donanımlarımla başkanla birlikte çalışarak, organize ederek temellerini atacağız inşallah." sözlerini sarf etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Yunanistan'da 'Meteor' rahatsızlığı: Türkiye'ye satmayın!
Yunanistan'da 'Meteor' rahatsızlığı: Türkiye'ye satmayın!
İsrail'in hava saldırısında 3 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
İsrail'in hava saldırısında 3 Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Almanya'dan Türkiye açıklaması: Türkiye'nin bölgede kilit bir rolü var
Almanya'dan Türkiye açıklaması: Türkiye'nin bölgede kilit bir rolü var
Arda'dan sonra Real Madrid'e ikinci Türk gidebilir
Arda'dan sonra Real Madrid'e ikinci Türk gidebilir
Vali Gökmen Çiçek’ten tarihi söz: Anneler ağlamasın diye uyuşturucuyla mücadeleye devam edeceğiz
Vali Gökmen Çiçek’ten tarihi söz: Anneler ağlamasın diye uyuşturucuyla mücadeleye devam edeceğiz
Fatih Portakal: Söylediklerimin arkasındayım
Fatih Portakal: Söylediklerimin arkasındayım
Mısır, Süveyş Körfezi'nde yeni bir petrol sahası keşfettiğini duyurdu
Mısır, Süveyş Körfezi'nde yeni bir petrol sahası keşfettiğini duyurdu
Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması
Galatasaray'dan Mauro Icardi açıklaması
Yunanistan'da donanma korkusu! Türkiye ile nasıl başa çıkabiliriz?
Yunanistan'da donanma korkusu! Türkiye ile nasıl başa çıkabiliriz?
Alex de Souza'dan çarpıcı iddialar: Biri bana anlatsa yalancı derdim
Alex de Souza'dan çarpıcı iddialar: Biri bana anlatsa yalancı derdim
İstanbul Valiliği duyurdu: 'Yangın Önlemleri Denetleme Komisyonu' kuruluyor
İstanbul Valiliği duyurdu: 'Yangın Önlemleri Denetleme Komisyonu' kuruluyor
Suat Toktaş, Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz hakkında tutuklanma talebi
Suat Toktaş, Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz hakkında tutuklanma talebi