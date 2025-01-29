İstanbul Valiliği duyurdu: 'Yangın Önlemleri Denetleme Komisyonu' kuruluyor

İstanbul Valiliği, ilçelerde kaymakamlıkların koordinasyonunda "Yangın Önlemleri Denetleme Komisyonu" kurulacağını duyurdu. Kamu ve özel binalarda yangın mevzuatına uygunluk denetimleri yapılacağını belirten Valilik, eksikliklerin giderilmemesi halinde yasal işlem uygulanacağını açıkladı.

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İstanbul Valiliği, her ilçede kaymakamlıkların koordinasyonunda "Yangın Önlemleri Denetleme Komisyonu" kurulmasına ilişkin kamu kurum ve kuruluşlarına yazı gönderdi.

Vali Davut Gül'ün imzasıyla gönderilen yazıda, 19 Aralık 2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik"e dikkati çekildi.

Bu yönetmelik ile kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini, herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybına neden olmadan söndürülmesini sağlamak üzere yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarının belirlendiği hatırlatıldı.

Yazıda, yönetmelik hükümleri gereğince, kentteki kamu kurum ve kuruluşlarında, özel kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından kullanılan binalarda, tesis ve işletmelerde, tüm gerekli yangın tedbirlerinin alınmasının ilgili yazılarla talimatlandırıldığı aktarıldı.

Yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda kaymakamlarımız koordinasyonunda her ilçede; Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı Başkanlığında, İlçe Belediye Başkanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, yerine göre İlçe Jandarma Komutanlığı, denetlenecek olan kuruma göre belirlenecek kurum, temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurularak, umuma açık yerler, komisyon tarafından tespit edilecek yerler ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların yürürlükteki yangın mevzuatına uygunluğu denetlenecektir. Denetleme sonucunda mevzuata uygun olmadığı görülen binaların tespit edilerek sahiplerinin ve yetkililerinin uyarılması, yangına karşı gereken tedbirlerin ivedilikle alınması, gereken tedbiri almayan ve eksikliklerini tamamlamayan yerlerin kapatılarak cezai işlem uygulanması için yasal sürecin takip edilmesi, konunun başta kaymakamlarımız, belediye başkanlıkları, kamu kurum ve kuruluşlarının il ve ilçe müdürleri olmak üzere sıralı sorumlu amirlerce titizlikle takip edilmesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda bilgi ve gereğini önemle rica ederim."