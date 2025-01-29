İstanbul Valiliği duyurdu: Tüm kamu ve özel sektördeki binalarda yangın denetimi yapılacak

Bolu Kartalkaya'da 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği yangın faciasının ardından İstanbul Valiliği'nden yeni bir karar geldi. İstanbul Valiliği, tüm kamu ve özel sektördeki binalarda yangın denetimi yapılacağını duyurdu.

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Bolu Kartalkaya'da 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği yangın faciasının ardından İstanbul Valiliği'nden yeni bir karar geldi. İstanbul Valiliği, tüm kamu ve özel sektördeki binalarda yangın denetimi yapılacağını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde bulunan tüm kamu ve özel sektöre ait bina, tesis ve işletmelerinin yürürlükteki yangın mevzuatına uygunluğunun denetimi yapılacak." denildi.

Açıklama şöyle:

"İlimizde bulunan tüm kamu ve özel sektöre ait bina, tesis ve işletmelerin denetlenmesi amacıyla yayınladığımız genelgeyle;

- İlçe kaymakamlıklarının koordinasyonunda her ilçede; İBB İtfaiye Daire Başkanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü (Bölgenin durumuna göre İlçe Jandarma Komutanlığı), Denetlenecek Kurumun Faaliyet Alanına Göre Yetkili Kurum temsilcilerinden oluşan bir komisyon oluşturulacak.

- Söz konusu komisyonlar öncelikle, ilçede kamuya açık yer, mekan ve işletmelerin tespitini yaparak bu işletmelerin, yürürlükteki yangın mevzuatına uygunluğunun denetimini yapacak.

- Denetimlerde belirlenen eksikliklerin ivedilikle giderilmesi hususunda işletme sorumlularına gerekli uyarılar yapılacak.

- Mevzuatta belirlenen sürede gerekli tedbirleri almayan, belirlenen sorunları gidermeyen işletmelerin kapatılarak yetkiler hakkında gerekli cezai işlemler uygulanacaktır."