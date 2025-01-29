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Kalp krizi geçiren spiker Erdoğan Arıkan hastaneden taburcu edildi! 'Çok duygulandım'

Kalp krizi geçiren spiker Erdoğan Arıkan hastaneden taburcu edildi! 'Çok duygulandım'

TRT Spor'un deneyimli spikeri Erdoğan Arıkan tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Arıkan yaptığı açıklamada "Beni hiç yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederim. Bütün taraftarların gösterdiği sevgiye de çok teşekkür ediyorum. Çok duygulandım" dedi.

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Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Keçiörengücü-Sakaryaspor maçındaki görevinin ardından kalp krizi geçiren TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan yoğun bakıma alınmıştı.

Bir haftadır hastanede tedavisi devam eden Arıkan hastaneden taburcu edildi. TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Arıkan, "Bu sürecin başından beri beni hiç yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederim. Bütün taraftarların gösterdiği sevgiye de çok teşekkür ediyorum. Çok duygulandım" diye konuştu.

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