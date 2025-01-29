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Bakanlık ile Sıfır Atık Vakfı arasında önemli anlaşma! Bakan Kurum detayları paylaştı

Bakanlık ile Sıfır Atık Vakfı arasında önemli anlaşma! Bakan Kurum detayları paylaştı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sıfır Atık Vakfı ile yeni bir anlaşmaya imza attı. Bakan Kurum anlaşmayla ilgili bazı detayları sosyal medya hesabından paylaştı. Kurum, Sıfır Atık Vakfı ile pek çok kritik alanda ortak projeler geliştireceklerini bildirdi.

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sıfır Atık Vakfı ile iş birliğini güçlendirecek yeni bir anlaşmaya imza attı. Bu gelişmeyi, Bakan Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bakan Kurum'un aktardığına göre, anlaşmayla birlikte bakanlık ile vakıf arasındaki iş birliği daha da güçlenecek. Atık yönetimi, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir şehircilik, çevre eğitimi ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi kritik alanlarda ortak projeler geliştirilecek.

Bakan Kurum paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Saygıdeğer @EmineErdogan Hanımefendi‘nin himayelerinde yürüttüğümüz Sıfır Atık projemizde Sıfır Atık Vakfımız ile iş birliğimizi daha da güçlendirecek anlaşmamızı Vakıf Başkanımız Samed Ağırbaş ile imzaladık.

Anlaşmayla; atık yönetimi, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir şehircilik, çevre eğitimi ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi kritik alanlarda ortak projeler geliştirerek; bu alanlarda uluslararası düzeyde farkındalığı artırmak için çalışacağız.

Ayrıca BM-HABITAT İstanbul Bölge Ofisi için Ev Sahibi Ülke Anlaşması da bu ofisin küresel bir merkez haline gelmesine katkı sağlayacak. Ülkemize hayırlı olsun."

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