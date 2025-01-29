Muharrem İnce'ye "sosyal medya kumpası" davası sanıklarının yargılanmasına devam edildi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Maksut Serim adına düzenlenen sahte dekonta ilişkin sosyal medya paylaşımlarını ve İnce'ye yönelik sahte cinsel içerikli görüntüleri yaydıkları öne sürülen 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Abone ol

Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Hakim, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra cumhuriyet savcısına söz verdi.

Cumhuriyet savcısı, önceki mütalaasına ek olarak Maksut Serim'e karşı gerçekleştirilen eylemin görevinden dolayı, kamu görevlisine karşı gerçekleştirildiğinin kabul edilmesi gerektiği yönündeki görüşünü dosyaya sundu.

Savcının mütalaasının ardından söz alan müşteki avukatları, mahkemeden sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Söz alan tutuksuz sanık Seyfullah T. ise sahte dekontun yer aldığı sosyal medya paylaşımının kendisine ait olmadığını öne sürerek, "Paylaşım Fırat isimli şahsa aittir. Paylaşımdaki yazıların bana ait olduğu söylenmiştir bu doğru değildir. Paylaşımda kişisel hiçbir bilgi görünmemektedir. Haliyle kişisel verileri ihlal gibi bir durum yoktur." ifadelerini kullandı ve beraat talebinde bulundu.

Tutuksuz sanık Gülsün A. ise bir önceki celsede verdiği beyanları tekrar ederek mahkemeden beraatini istedi.

Sanık avukatları, ek mütalaaya karşı savunmalarını yapmak için mahkemeden süre talep etti.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, avukatların ek süre taleplerini kabul ederek duruşmayı 26 Mart'a erteledi.

İddianameden: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, "Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Maksut Serim adına düzenlenmiş sahte dekont" soruşturmasında 12 şüpheli hakkında hazırladığı iddianamede, Muharrem İnce ile Maksut Serim müşteki, Elif Duman ile Kerime Oruç ise mağdur olarak yer alıyor.

İddianamede, Arkan G, Ethem G, Gülsün A, Kadir A, Mehmet G, Mehmet Ali C, Murat T, Mustafa Cengiz Ç, Salim Faruk K, Seyfullah T, Tekin A. ve Tülün K'nin, "sahte özel belgeyi bilerek kullanmak", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" ve "sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçlarından 4 yıldan 9 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.