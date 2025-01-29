Hileli gıda listesi büyüyor! Pidede sakatat, zeytinyağında tohum yağı

Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli gıdalar listesini güncelledi. Yeni eklenen ürünlerde pide iç harcında kanatlı eti ve sakatat, zeytinyağı ve kaşar peynirinde uygunsuzluklar tespit edildi.

Abone ol

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin sağlığını koruma amacıyla yürüttüğü denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini güncelledi. Bakanlığın resmi internet sitesinde "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde yayımlanan listede, sağlığa zarar verebilecek ürünler ve bu ürünleri piyasaya süren firmalar yer alıyor.

TEHLİKELİ ÜRÜN SAYISI ARTTI

Bakanlığın açıkladığı verilere göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 189'a, taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı ise 963’e yükseldi.

Denetimler sonucunda özellikle tereyağı, kaşar peyniri ve zeytinyağı gibi temel gıdalarda önemli uygunsuzluklar tespit edildi. Bunun yanı sıra, pide iç harçlarında kanatlı eti ve sakatat kullanımı gibi tüketiciyi doğrudan etkileyebilecek unsurlar da listede yer aldı.

GIDALARDA HANGİ HİLELER YAPILDI?

Bakanlık denetimleri, birçok temel gıda ürününde tüketicinin yanıltıldığını ve sağlığının tehlikeye atıldığını ortaya koydu. Özellikle sık tüketilen ürünlerde şu tespitler yapıldı:

Tereyağı: İçeriğinde bitkisel yağların ve margarinlerin kullanıldığı tespit edildi. Gerçek tereyağı olması gereken ürünlerde süt yağı yerine daha düşük maliyetli yağlar karıştırıldı.

Kaşar Peyniri: Yağ oranı düşük ve süt proteini açısından yetersiz olduğu belirlendi. Doğal kaşar peynirlerinde olması gereken süt yağı yerine farklı dolgu maddeleri kullanıldığı ortaya çıktı.

Zeytinyağı: Tohum yağı ve düşük kaliteli diğer yağlarla karıştırıldığı tespit edildi. Yüksek fiyatlı sızma zeytinyağı olarak satılan bazı ürünlerin içeriğinde ayçiçek yağı ve pamuk yağı gibi ucuz yağların bulunduğu belirlendi.

Pide İç Harcı: İç harç olarak kullanılan kıymalarda kanatlı eti ve sakatat karışımı tespit edildi. Bu durum, tüketicinin bilmeden farklı et türlerini tüketmesine neden oluyor ve hijyen koşullarına uygun olmayan gıdaların piyasaya sürülmesi anlamına geliyor.

TÜKETİCİLER NASIL KORUNMALI?

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için sürekli denetim yaptığını vurgularken, vatandaşların da bazı önlemler alması gerektiğini belirtiyor. İşte güvenli gıda tüketimi için öneriler:

Etiketleri Kontrol Edin: Satın alınan ürünlerin içeriği ve üretici bilgileri dikkatlice incelenmeli. Özellikle tereyağı, peynir ve zeytinyağı gibi ürünlerde menşei ve üretim koşulları hakkında detaylı bilgiye ulaşılmalı.

Fiyatına Dikkat Edin: Normalin çok altında fiyatla satılan ürünler, içeriğinde sahte bileşenler veya düşük kaliteli malzemeler bulundurabilir.

Güvenilir Markaları Tercih Edin: Onaylı ve sürekli denetlenen markalar, genellikle daha güvenli gıda üretimi yapar.

Bakanlık Listesini Takip Edin: Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı taklit ve tağşiş listesi düzenli olarak kontrol edilmeli, böylece hangi markaların sahtecilik yaptığı bilinerek bilinçli bir tüketim sağlanabilir.