BIST 10.127
DOLAR 35,77
EURO 37,27
ALTIN 3.178,25
HABER /  GÜNCEL

Tapu sahipleri dikkat! Bu şartı karşılamayanın mirası elden gidebilir

Tapu sahipleri dikkat! Bu şartı karşılamayanın mirası elden gidebilir

Milyonlarca tapu sahibini yakından ilgilendiriyor. Mirasla ilgili kritik detay belli oldu. Bu şartı karşılamayan kişilerin mirası tehlikeye girebilir.

Abone ol

Miras, bir kişinin vefatıyla birlikte geride bıraktığı taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının, Türk Medeni Kanunu’na uygun şekilde belirlenen mirasçılar arasında paylaştırılması sürecidir. Ancak, bazı durumlarda mirasçılar bulunamazsa veya belirli şartlar sağlanmazsa, mirasın devlete kalması söz konusu olabilir.

MİRASIN KİMLERE KALACAĞI NASIL BELİRLENİR?

Türk Medeni Kanunu’na göre miras öncelikli olarak yasal mirasçılara devredilir:

EŞ VE ÇOCUKLAR: Vefat eden kişi evliyse, miras öncelikle eşine ve çocuklarına kalır.
ANNE VE BABA: Eğer çocuk yoksa ve eş de vefat etmişse, miras anne ve babaya eşit olarak bölüştürülür.
KARDEŞLER: Anne ve babanın hayatta olmaması durumunda, miras kardeşlere geçer.  
DİĞER AKRABALAR: Eğer kardeş de yoksa, miras amca, hala, dayı ve teyze gibi daha uzak akrabalara devredilir.
HİÇBİR MİRASÇI YOKSA: Mirasçısı bulunmayan durumda, Türk Medeni Kanunu’na göre miras devlete geçer.

VASİYETNAMENİN ÖNEMİ

Kişiler, mal varlıklarının nasıl paylaşılacağını belirlemek için vasiyetname hazırlayabilir. Ancak, yasal mirasçıların saklı pay hakkı bulunur. Yani, mirasın tamamı farklı bir kişiye bırakılamaz; belirli bir kısmı yasal mirasçılara ayrılmak zorundadır.

HUKUKİ DESTEK ŞART

Özellikle çocuğu olmayan kişilerin, miraslarını istedikleri kişilere bırakabilmesi için vasiyetname düzenlemeleri büyük önem taşır. Gelecekte yaşanabilecek hak kayıplarını önlemek ve süreci en sağlıklı şekilde yönetmek adına bir hukuk uzmanından destek alınması önerilir.

ÖNCEKİ HABERLER
Yılın ilk enflasyon raporu 7 Şubat'ta açıklanacak
Yılın ilk enflasyon raporu 7 Şubat'ta açıklanacak
Yapay zeka DeepSeek kripto piyasasını fena salladı
Yapay zeka DeepSeek kripto piyasasını fena salladı
MHP'li İsmet Büyükataman'dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki
MHP'li İsmet Büyükataman'dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki
MSB askerlik yerlerini açıkladı
MSB askerlik yerlerini açıkladı
Naci Görür'ü çileden çıkaran beton firması reklamı: 'Densizlik' deyip dava açacağını söyledi
Naci Görür'ü çileden çıkaran beton firması reklamı: 'Densizlik' deyip dava açacağını söyledi
Trump talimatı verdi Google harekete geçiyor Meksika Körfezi
Trump talimatı verdi Google harekete geçiyor Meksika Körfezi
Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Bahçesinde baktığı kediden bulaşan bakteri görme kaybına yol açtı
Bahçesinde baktığı kediden bulaşan bakteri görme kaybına yol açtı
Trump, Elon Musk'tan uzayda mahsur kalan iki astronotu geri getirmesini istedi
Trump, Elon Musk'tan uzayda mahsur kalan iki astronotu geri getirmesini istedi
Bolu Kartalkaya yangınında kim suçlu? Herkes suçu birbirine atarken şu hainlerin yaptığına bakın!
Bolu Kartalkaya yangınında kim suçlu? Herkes suçu birbirine atarken şu hainlerin yaptığına bakın!
Altın fiyatları resmen uçuyor! Gram ve çeyrek fiyatına bakın
Altın fiyatları resmen uçuyor! Gram ve çeyrek fiyatına bakın
BM: İsrail'in zorla yerinden ettiği 376 binden fazla Filistinli Gazze'nin kuzeyine döndü
BM: İsrail'in zorla yerinden ettiği 376 binden fazla Filistinli Gazze'nin kuzeyine döndü