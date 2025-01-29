BIST 10.127
DOLAR 35,77
EURO 37,27
ALTIN 3.178,25
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Trump, Elon Musk'tan uzayda mahsur kalan iki astronotu geri getirmesini istedi

Trump, Elon Musk'tan uzayda mahsur kalan iki astronotu geri getirmesini istedi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Boeing mekiğinin arızalanması nedeniyle yaklaşık 8 aydır Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) mahsur kalan astronotların dünyaya dönüşü için Amerikalı milyarder Elon Musk'a ve sahibi olduğu SpaceX firmasına çağrıda bulundu.

Abone ol

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Astronotların, ISS'de aylardır beklediklerini kaydeden Trump, "Elon Musk ve SpaceX'ten, (eski ABD Başkanı Joe) Biden döneminde adeta uzayda terk edilen iki cesur astronotu 'gidip getirmelerini' istedim." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Musk, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, en yakın sürede astronotları dünyaya getirebilmek için çaba sarf edeceğini vurguladı.

Uzayda mahsur kalan NASA astronotları

Williams ve Wilmore, 5 Haziran 2024'te Boeing'in yeni Starliner kapsülüyle bir haftalık test uçuşu için ISS'ye gönderilmişti.

Ancak Starliner'da çıkan teknik arıza nedeniyle iki astronotun dönüş tarihi ertelenmiş, NASA kapsülün boş dönmesi direktifini vermişti.

İki astronotun, görevi devralan SpaceX'in yedek kapsülü fırlatma tarihinin ertelenmesi üzerine dünyaya dönüşlerinin mart sonu veya nisan başına kadar mümkün olmayacağı, uzay istasyonunda kalacakları sürenin yaklaşık 10 ayı bulacağı tahmin ediliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Bolu Kartalkaya yangınında kim suçlu? Herkes suçu birbirine atarken şu hainlerin yaptığına bakın!
Bolu Kartalkaya yangınında kim suçlu? Herkes suçu birbirine atarken şu hainlerin yaptığına bakın!
Altın fiyatları resmen uçuyor! Gram ve çeyrek fiyatına bakın
Altın fiyatları resmen uçuyor! Gram ve çeyrek fiyatına bakın
BM: İsrail'in zorla yerinden ettiği 376 binden fazla Filistinli Gazze'nin kuzeyine döndü
BM: İsrail'in zorla yerinden ettiği 376 binden fazla Filistinli Gazze'nin kuzeyine döndü
İstanbul Barosu: Hakkın kullanımına ceza verilemez
İstanbul Barosu: Hakkın kullanımına ceza verilemez
Siirt'te 10 günlük yasak! Valilik kararı duyurdu
Siirt'te 10 günlük yasak! Valilik kararı duyurdu
Bilirkişi haberiyle ilgili Halk TV'den açıklama
Bilirkişi haberiyle ilgili Halk TV'den açıklama
MİT, PKK/YPG'nin sözde yöneticisi 'Şiraz Ömer'i Suriye'de öldürdü
MİT, PKK/YPG'nin sözde yöneticisi 'Şiraz Ömer'i Suriye'de öldürdü
Otele dilekçeyi geri çekin fikri kimden çıktı Nedim Şener'den Tanju Özcan'a kritik soru
Otele dilekçeyi geri çekin fikri kimden çıktı Nedim Şener'den Tanju Özcan'a kritik soru
Dijital Türk lirası ne tür fırsatlar sunacak? TCMB'den dikkat çeken analiz
Dijital Türk lirası ne tür fırsatlar sunacak? TCMB'den dikkat çeken analiz
Bakan Murat Kurum: Eğirdir Gölü nefes almaya başladı
Bakan Murat Kurum: Eğirdir Gölü nefes almaya başladı
Aman dikkat kalbiniz kısa devre yapmasın!
Aman dikkat kalbiniz kısa devre yapmasın!
9 ayrı suç örgütüne “Hücre” operasyonları: 76 şüpheli yakalandı! 50 tutuklama
9 ayrı suç örgütüne “Hücre” operasyonları: 76 şüpheli yakalandı! 50 tutuklama