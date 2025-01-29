Otele dilekçeyi geri çekin fikri kimden çıktı Nedim Şener'den Tanju Özcan'a kritik soru

Yangın denetiminden geçemeyen otele başvuru dilekçesini geri çekmesini önerdiği söylenen Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve Başkan Tanju Özcanın yeğeni Sedat Gülener, eleştirilerin odağında. Özcan'a seslenen yazar Nedim Şener, "Asıl kendisi bazı şeylerin ortaya çıkmasından korkuyor olabilir mi?" diye sordu.

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Bolu Kartalkaya'da çıkan yangından 78 kişinin ölümü sonrası sorumlu kim tartışması devam ediyor. Aralık ayında Bolu Belediyesi itfaiyesinden yangın yeterlilik belgesi alamayan otel işletmesine, iftaiyenin ocak ayı başında 70 metrekarelik restorana onay vermesi eleştiri konusu oldu.

Peki, Bolu İtfaiyesi’nin tespit ettiği eksiklikleri takip etmesi gerekirken “İlk başvuru dilekçesini çekin” diye fikir veren kim?

Merak edilen soruna Hürriyet yazarı Nedim Şener, "Tanju Özcan, dayı oğlundan neden şikâyetçi olmuyor" başlıklı yazısında cevap verdi. Şener, iptal dilekçesi fikirini Bolu Belediye Başkan Tanju Özcan’ın Bolu Belediye Başkan Yardımcısı yaptığı dayısının oğlu Sedat Gülener'in verdiğini yazdı.

Muhasebe müdürü Özdemir'in ifadesi

Grand Kartal Muhasebe Müdürü Kadir Özdemir'in 24 Aralık’ta ikinci bir dilekçe verip 12 Aralık 2024 tarihli dilekçeyi geri çektiğini belirten Şener, Özdemir'in savcılığa verdiği ifadeyi aktardı:

“Grand Kartal için verilen itfaiye yangın denetleme raporu sonucu bana bildirildikten sonra otelin tamamında denetim yapıldığını öğrendim. Bu konuyu Ahmet Demir ile paylaştım Ahmet Demir, Gazelle Otel’de genel müdür olarak çalışır. Ancak resmi olarak belge sıfatı yoktur. Ama fiilen genel müdür olarak çalışır. Ahmet Demir de kendisiyle konuyu paylaşmam üzerine Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile görüşmüş. Sedat Gülener, Ahmet Demirel’e iptal dilekçesi vermemizi söylemiş. Daha sonra ben de Emir Bey’le konuyu paylaştım. Emir Bey de ‘Öyle oluyorsa iptal dilekçesi yazalım’ dedi.”

Tanu Özcan neden çekiniyor?

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın “İtfaiye müdürü korkmuş olabilir. Ben böyle bir otelle ilgili eksiklikleri bildirirsem savcılığa, işletme yarın beni karalıyorsun diye dava açabilir korkusu yaşamış olabilir” sözlerine dikkat çeken Şener, "Durumu savunmak yerine neden Sedat Gülener’den şikâyetçi olmuyor? Asıl kendisi bazı şeylerin ortaya çıkmasından korkuyor olabilir mi?" ifadelerine yer verdi.