BIST 10.122
DOLAR 35,77
EURO 37,38
ALTIN 3.174,73
HABER /  SAĞLIK

Aman dikkat kalbiniz kısa devre yapmasın!

25 yaşındaki Hilal Durmaz, kalp çarpıntısı şikayetiyle başvurduğu sağlık kuruluşunda Wolff-Parkinson-White (WPW) sendromu teşhisi aldı. İki farklı hastanede ablasyon ameliyatı geçirmesine rağmen sonuç alamadı. Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan tarafından gerçekleştirilen üçüncü ablasyon ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Abone ol

25 yaşındaki Hilal Durmaz, şiddetli kalp çarpıntısı şikayetiyle sağlık kuruluşuna başvurduğunda, kendisine Wolff-Parkinson-White (WPW) sendromu teşhisi konuldu. Sağlığına kavuşmak için iki farklı hastanede iki kez ablasyon ameliyatı geçiren genç kadın, ne yazık ki olumlu bir sonuç alamadı. Ancak pes etmeyen Durmaz, Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan ile tanıştı. Üçüncü kez ameliyat masasına yatan genç kadın, bu kez başarılı bir ablasyon operasyonuyla tamamen sağlığına kavuştu. Yıllardır çarpıntılarla boğuşan Hilal Durmaz, şimdi yeni bir hayata adım attı.

KALBİNDEKİ FAZLADAN KABLO SAĞLIĞINA ENGELDİ

Durmaz’ın tedavi sürecini anlatan Prof. Dr. Kılıçaslan, “Hilal bize çarpıntı şikayetiyle geldi. Kalbinde Wolff-Parkinson-White (WPW) sendromu adı verilen bir hastalık tespit edildi. Bu hastalık, kalpte fazladan bir elektrik kablosu gibi çalışarak kısa devreye yol açıyor ve çarpıntıya neden oluyor. Daha önce farklı hastanelerde iki kez ablasyon işlemi uygulanmış ancak teknik zorluklar nedeniyle başarılı olunamamış. Kendisine yeniden ablasyon önerdim. Kalbin ana kablosuna zarar vermeden, fazla kabloyu dondurarak başarılı bir ablasyon tedavisi gerçekleştirdik.” dedi.

TEDAVİDE DONDURMA YÖNTEMİ İLE BAŞARI SAĞLANDI

Ablasyon işleminin detaylarına da değinen Prof. Dr. Kılıçaslan, yöntemin önemine dikkat çekti:

“Bu tür durumlarda fazla kablo ana kabloya çok yakın olduğunda risk artar. Ana kablo zarar görürse kalbin çalışması mümkün olmaz ve kalıcı kalp pili gerekebilir. Hilal’deki durum da böyleydi. Dondurma yöntemiyle ablasyon uygulayarak başarı sağladık. İşlemin zorluğu, bu fazla kabloyu kalıcı bir hasara yol açmadan etkisiz hale getirmekti. Ameliyat sonrası yaptığımız kontrollerde de durumu gayet iyi olarak gözüküyor.” diye konuştu.

 HASTALIĞIN NÜKS ETME ORANI YÜZDE 1 İLA 5

Wolff-Parkinson-White (WPW) sendromu tedavisinde kullanılan ablasyon yöntemi genellikle başarılı olsa da, bazı durumlarda hastalığın nüks etme riskinin olduğunu kaydeden Prof. Dr. Kılıçaslan, “Dondurma yöntemiyle gerçekleştirdiğimiz ablasyon tedavisinde başarı oranı oldukça yüksek, ancak yüzde 1 ile 5 arasında bir nüks riski bulunuyor. Bu, hastaların tedavi sonrasında zaman zaman çarpıntı atakları yaşayabileceği anlamına geliyor.” şeklinde konuştu.

“ARTIK ÇOK DAHA İYİYİM”

Geçirdiği tedavi sürecini anlatan Hilal Durmaz, yaşadığı zorlukları şu sözlerle ifade etti:

“Daha önce iki farklı hastanede ablasyon işlemi denendi, ancak başarılı olmadı. Fethi hocaya geldiğimde, bana bu işlemi başarabileceğini söyledi. Kısa sürede ablasyon işlemini gerçekleştirdi ve sağlığıma kavuştum. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Spor ve ağır egzersizden kaçınıyorum ama çarpıntılarım tamamen geçti.” dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Melisa Aslı Pamuk Yusuf Yazıcı çiftinin bebek heyecanı! Karnı burnunda haline beğeni yağdı
Foto Galeri Melisa Aslı Pamuk Yusuf Yazıcı çiftinin bebek heyecanı! Karnı burnunda haline beğeni yağdı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
9 ayrı suç örgütüne “Hücre” operasyonları: 76 şüpheli yakalandı! 50 tutuklama
9 ayrı suç örgütüne “Hücre” operasyonları: 76 şüpheli yakalandı! 50 tutuklama
Fenerbahçe, Avrupa'da tamam ya da devam maçına çıkıyor
Fenerbahçe, Avrupa'da tamam ya da devam maçına çıkıyor
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu için Twente deplasmanında
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu için Twente deplasmanında
Galatasaray ilk 8 hedefiyle Ajax deplasmanına çıkacak: İki takımda da eksikler var
Galatasaray ilk 8 hedefiyle Ajax deplasmanına çıkacak: İki takımda da eksikler var
Manisa Valiliği duyurdu! 2 asker yaralandı
Manisa Valiliği duyurdu! 2 asker yaralandı
Yeni dönem başlıyor! İsteyen 4 gün çalışabilecek, 3 gün izin yapacak!
Yeni dönem başlıyor! İsteyen 4 gün çalışabilecek, 3 gün izin yapacak!
Trump, 19 yaş altındakilerin cinsiyet değiştirmesine yönelik desteği kesen kararname imzaladı
Trump, 19 yaş altındakilerin cinsiyet değiştirmesine yönelik desteği kesen kararname imzaladı
Eşi tarafından darbedilmişti! Ummuhan'dan acı haber
Eşi tarafından darbedilmişti! Ummuhan'dan acı haber
ABD Başkan Trump ile Netanyahu görüşecek! Tarih belli oldu
ABD Başkan Trump ile Netanyahu görüşecek! Tarih belli oldu
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin "kişinin hatırasına hakaret" soruşturmasında 2 tutuklama
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin "kişinin hatırasına hakaret" soruşturmasında 2 tutuklama
Özgür Özel 'CHP adayını parti üyeleri belirleyecek' dedi Mansur Yavaş'tan açıklama
Özgür Özel 'CHP adayını parti üyeleri belirleyecek' dedi Mansur Yavaş'tan açıklama
Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş görevden uzaklaştırıldı yerine kayyum atandı
Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş görevden uzaklaştırıldı yerine kayyum atandı