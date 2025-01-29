Yeni dönem başlıyor! İsteyen 4 gün çalışabilecek, 3 gün izin yapacak!

Esnek çalışma modeli uzun süredir konuşulan ve beklenen bir sistemken artık detaylar belli olmaya başladı. Sistemin yakın zamanda hayata geçmesi de bekleniyor. Milyonlarca işveren ve çalışan sistemin detaylarını araştırırken yeni düzenlemeyle beraber artık isteyenler haftanın 4 günü çalışabilecek. Peki, modelin şartlarında neler olacak? İlk olarak sistem hangi sektörlerde başlayacak? Uzman isimler esnek çalışma modeli ile alakalı merak edilen detayları anlattı.

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İşçi ve işveren için yeni bir dönem başlıyor. Yeni bir düzenlemeyle birlikte isteyen haftanın 4 günü çalışabilecek. Ama belirli şartlar olacak. Peki, o şartlar neler ve esnek çalışma ne zaman uygulanacak? İşte esnek çalışma modelinin detayları ve ilk olarak uygulanacağı sektörler...

"UZUN ZAMANDIR BEKLENEN MODEL NİHAYET HAYATA GEÇECEK"

TV100'de yer alan habere göre; Mali Müşavir Murat Bal, "Çalışma hayatımızda uzun zamandır beklenen esnek çalışma modeli nihayet hayata geçecek. Bu modelle birlikte dünya standartlarında, dünyada da pek çok ülkede uygulanan örnekleri olan bir modele geçiyoruz" dedi.

Çalışma hayatında önemli değişiklikler yolda. Esnek çalışma modellerini düzenlemelerle isteyen çalışan haftada 4 gün çalışabilecek. Ama bunun için 10'ar saatlik mesai yapması gerekecek.

"TOPLAMDAKİ ÇALIŞMA SÜRESİ GEÇERLİ OLMUŞ OLACAK"

Murat Bal "Bunun adına biz esnek çalışma modeli de diyebiliriz. Burada isteyen çalışan haftada 4 gün çalışacak ama toplamda yine 40 saati dolduracak. Ve bu 4 gün çalışmayı da günlük 10 saat mesai gibi düşünün. Günde 10 saat mesai yapacak, 4 gün yapacak bir haftada ve toplamda 40 saati dolduracak. Bu şekilde olduğunda da toplamdaki çalışma süresi de geçerli olmuş olacak" ifadelerini kullandı.

Bu durum kimi çalışanların hoşuna giderken kimi ise fazla mesai yapmak yerine çalışma günlerini düşürmek istemiyor.

"BU MODEL ONLARIN ÇOK İŞİNE YARAYACAK"

Çalışma saatlerini belirleme esnekliği özellikle çocuk sahibi kadınlar, eğitimine devam eden gençler ve dezavantajlı gruplar için büyük kolaylık sağlıyor. Murat Bal "Dezavantajlı gruplar burada çok öne çıkıyor. Aynı zamanda çalışan anneler ve öğrencilerimizin de çalışanları burada öne çıkıyor. Bu model onların çok işine yarayacak" şeklinde konuştu.

ESNEK ÇALIŞMA NE ZAMAN UYGULANACAK?

Sosyal Güvenlik Uzmanı ve ekonomi yorumcusu Melis Elmen "Bu yılın artık ortasına doğru sanırım başlayacak diye düşünüyoruz. İkinci toplantılar ekonomi gündemi başlayacak. Herhalde Mart sonu, Nisan başı, ortası gibi yavaş yavaş toplanacak işverenler aralarında, işçilerine de soracaklar, yavaş yavaş başlayacaklar" ifadelerini kullandı.

Elmen "Özellikle tekstil sektörü gibi ağır ve uzun mesai saatlerinde çalışan gruplar ilk başlayacak. Daha sonra diğer sektörlere de yavaş yavaş kaymasını bekliyoruz. Özellikle online çalışabilecek, kısmi zamanlı çalışabilecek, evden çalışabilecek sektörler ivedi bir şekilde bu sisteme geçecek ki biliyorsunuz zaten pandemi döneminde de kısmi yerler çoğu yerde uyguladı ve uygulanabileceğini de zaten gördüler. Esnek saatler, kısmi süreli çalışmalar, kısa çalışmalar hepsi bir şekilde piyasalara dağılacak gibi görünüyor şu anda" dedi.

10 SAAT FAZLADAN MESAİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLACAK MI?

Elmen "Şöyle olacak; mesela 45 saati atıyorum 40 saate düşürse bile 4 güne düşürdüğünü düşünelim, normalde günde 7 buçuk saat çalışmak yerine 10 saat çalışacak, o çalışmayı ona bölecek. Ama neticede işe gidiyorsunuz, yani ben olsam öyle düşünürüm mesela, 4 gün işe gitmeyi tercih ederim, 2 saat ya da bir saat fazla çalışayım, zaten işe gitmişim, 3 gün evde kalmayı tercih ederim. Hem ailemle daha güzel vakit geçiririm, yemeğimi, evimin işini daha rahat yaparım. Bir tatile gideceksem 3 gün tatile gidebilirim, bir buçuk gün gideceğime" şeklinde konuştu.

Elmen "Bu genelde tercih edilebilen bir sistem ve en azından genç nesli de sektörün içinde tutabilecek bir sisteme dönüşüyor aslında. Çünkü genç nesil artık sistemden çok çıkıyor, sıkılıyorlar çünkü, 2 ay çalışıyor aman ben diyor aldım maaşımı hadi tatile diyor, iki ay çalışmıyor. O yüzden sistemde tutmak için de uygulanabilir bir duruma döndü aslında bakarsanız" ifadelerini kullandı.