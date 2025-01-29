Galatasaray ilk 8 hedefiyle Ajax deplasmanına çıkacak: İki takımda da eksikler var

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında yarın deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak.

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Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da yapılacak maç TSİ 23.00'te başlayacak. Müsabakayı İspanya'nın ünlü hakemi Jesus Gil Manzano yönetecek. Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ile Angel Nevado'nun yapacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra olacak.

Maçın Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Carlos del Cerro Grande görev alacak. Grande'nin yardımcılığını ise Alejandro Hernandez üstlenecek.

"Kupa 2"de bu sezon yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılı ekip, 3 galibiyet, 4 beraberlik alarak 13 puan topladı. Son 16 turu play-off'unu garantileyen Galatasaray, yarınki müsabakayı kazanarak sezonu ilk 8 içinde bitirmeyi hedefliyor.

Bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatında düzenlenen turnuvada ilk 8'e girecek takımlar adlarını doğrudan son 16 turuna yazdıracak. Bu ekipler, play-off turu oynamadan yoluna devam edecek.

Galibiyet büyük oranda ilk 8'e atacak

Galatasaray, yarınki müsabakayı kazanması durumunda büyük oranda normal sezonu ilk 8'de tamamlayacak.

Son 16 tur play-off'unu garantileyen sarı-kırmızılıların ilk 8'de yer alabilmesi için Hollanda'dan mutlaka puanla dönmesi gerekiyor.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın sahadan galibiyetle ayrılması halinde puanını 16'ya çıkaracak. Galatasaray, ilk 8'de yer almak için Eintracht Frankfurt (Almanya), Athletic Bilbao (İspanya), Manchester United (İngiltere), Olimpik Lyon (Fransa), Tottenham (İngiltere), Anderlecht (Belçika) veya FCSB'nin (Romanya) puan kaybetmesini bekleyecek.

Galatasaray, Hollanda'dan 3 puanla dönmesi durumunda lig aşamasını yüksek ihtimalle ilk 8 sıra içinde tamamlayacak.

Ajax'ın ilk 8 iddiası yok

Amsterdam temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8 iddiası bulunmuyor.

Hollanda futbolunun Avrupa'daki en önemli takımlarından olan Ajax, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Ajax, topladığı 10 puanla son haftaya 16. sırada girdi.

Kırmızı-beyazlı takım, henüz tur atlamayı garantilemese de sıralamada rahat konumda bulunuyor.

Hollanda temsilcisi, son 3 maçını kaybetti

Ajax, UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı son 3 maçta mağlup oldu.

"Kupa 2"ye ilk haftadaki 4-0'lık Beşiktaş galibiyetiyle başlayan kırmızı-beyazlı takım, ilk 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Hollanda temsilcisi, son 3 haftada Real Sociadad, Lazio ve RFS karşısında puan alamadı.

Ajax, Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivise) çıktığı 19 müsabakada 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Kırmızı-beyazlılar, bir maç eksikle lider PSV'nin 4 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

Teknik direktör Farioli'nin yolu Türkiye'den geçti

Ajax Teknik Direktörü Francesco Farioli, Türk futbolunu ve Galatasaray'ı yakından tanıyor.

Genç yaşta başladığı antrenörlük kariyerinde Roberto De Zerbi'nin ekibine giren Farioli, İtalya'da Benevento ve Sassuolo'da çalıştı. İtalyan çalıştırıcı, 2020'de Alanyaspor'da Çağdaş Atan'ın ekibine dahil oldu. Yaklaşık 8 ay sonra Süper Lig'de Fatih Karagümrük'e teknik direktör olan Farioli, 2021 yılında marttan aralık ayına kadar görev yaptı.

Ardından Aralık 2021'den Şubat 2023'e kadar Alanyaspor'u çalıştıran Farioli, bir sezon Fransa'nın Nice takımında görev yaptıktan sonra sezon başında Ajax'ın başına geçti.

Rakipte tanıdık isim

Ajax'ta milli futbolcu Ahmetcan Kaplan forma giyiyor.

Trabzonspor altyapısından yetişen Ahmetcan, 2022 yazında yaklaşık 10 milyon avro bedelle Hollanda'nın köklü kulübü Ajax'a transfer oldu. 22 yaşındaki milli stoper, sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı süreçler yaşadı. Ahmetcan, 2,5 sezonda kırmızı-beyazlı formayı toplamda 19 resmi müsabakada terletti. Milli futbolcu, bu sezon Ajax takımıyla 6 resmi maça çıktı.

Genç stoper, yarınki müsabakada teknik direktör Francesco Farioli'nin görev vermesi durumunda Galatasaray'a karşı mücadele edecek.

Üç oyuncusundan yararlanamayacak

Galatasaray, yarınki mücadelede üç futbolcusundan faydalanamayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte, Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Sezon başında UEFA'ya liste bildirilmesinden sonra kadroya katılan Roland Sallai ile yeni transfer Ahmed Kutucu da statü gereği oynayamayacak.

Galatasaray'da 5 oyuncu sınırda

Sarı-kırmızılı ekipte kritik 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan bölümde ikişer sarı kartı bulunan Davinson Sanchez, Lucas Torreira, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Victor Osimhen, yarınki karşılaşmaya sınırda çıkacak. Bu futbolcular, yarınki müsabakada da kart görmesi halinde bir sonraki tur öncesi cezalı duruma düşecek.

Ajax'ta 5 eksik

Hollanda temsilcisinde Branco van den Boomen, cezası nedeniyle Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

Ajax, son RFS müsabakasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen 29 yaşındaki orta saha oyuncusundan yarınki mücadelede yararlanamayacak. Avrupa Ligi'nde 6 maçta forma giyen Van den Boomen, 1 kez fileleri havalandırdı.

Kırmızı-beyazlılarda ayrıca sakatlıkları bulunan Benjamin Tahirovic, Owen Wijndal ve Amourricho van Axel-Dongen ile UEFA listesinde adı bulunmayan Davy Klaassen Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek.

Son 26 maçta yenilmedi

Galatasaray, çıktığı son 26 resmi müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı.

Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra Süper Lig'de 18, UEFA Avrupa Ligi'nde 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 olmak üzere 26 resmi maça çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte 18 galibiyet ve 8 beraberlik aldı.

Deplasmanda galibiyeti ve yenilgisi yok

Galatasaray, bu sezon "Kupa 2"de çıktığı 3 deplasman maçından da beraberlikle döndü.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda sırasıyla Letonya temsilcisi RFS ile 2-2 , Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile 1-1 ve İsveç takımı Malmö ile 2-2 berabere kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin en golcü takımı

Galatasaray, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki en golcü takım olarak dikkati çekti.

Sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 7 müsabakada 18 kez fileleri havalandırdı. Galatasaray, 36 takım arasında en fazla gol sevinci yaşayan ekip oldu.

Golcü kimliğinin aksine savunmada istediği performansı sergileyemeyen "Cimbom" rakiplerinin bulduğu 14 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılılar, bu açıdan ilk 24 takım arasında Beşiktaş ile en fazla gol yiyen takım konumunda.