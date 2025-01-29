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Eşi tarafından darbedilmişti! Ummuhan'dan acı haber

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Eşi tarafından darbedilmişti! Ummuhan'dan acı haber

 Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde eşi tarafından darbedilen kadın, hastanedeki 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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Beyobası Mahallesi'nde Yunus K'nin (34) ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan eşi Ummuhan K'nin (25) darp sonucu beyin kanaması geçirdiği belirlendi.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Ummuhan K, 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Yunus K. tutuklandı.

Yunus K. (34) 21 Ocak'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşi Ummuhan K'nin bayıldığı ve ağzından köpük geldiği ihbarında bulunmuştu.

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